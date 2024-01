"Nossa intenção é que o Palmeiras nos posicione ainda mais em 2025", diz CEO do Esportes da Sorte

O Esportes da Sorte, uma das plataformas de apostas mais atuantes no mercado brasileiro, fechou um contrato milionário com o Palmeiras para o patrocínio master do time feminino, considerado o maior da América do Sul até então. O acordo também incluirá o time masculino, como placas de publicidade, LEDs e backdrops no Allianz Parque.

Quem comanda a empresa é o CEO Darwin Henrique da Silva Filho. Com mais de dez anos de experiência no ramo, o empresário garante que quer ter uma parceria de muitos anos com o Palmeiras."Foi uma negociação bastante minuciosa, pois a concorrência do mercado é cada vez maior. Mas acredito que o final feliz se deu porque associamos a grandeza de duas marcas com muita trasparência e profissionalismo", afirma Darwin.

Desde o final de 2022, a empresa tem investido em patrocínios e ativações no esporte. O grupo já firmou contrato grandes equipes do futebol brasileiro – com destaque para patrocínios máster nos casos de Athletico-PR, Goiás e Bahia. No ano passado, a plataforma também fechou acordo com o Grêmio, onde auxiliou na contratação do atacante Luiz Suaréz, um dos principais nomes da equipe gaúcha na temporada.

Em 2023, a empresa também patrocinou importantes competições como a Copinha, o Campeonato Paulista, além da etapa de Recife do STU, torneio de destaque do skate. A plataforma ainda adquiriu cotas comerciais da Globo para as transmissões da Libertadores e passou a ser parceira da CazéTV em competições FIFA.

Confira a entrevista

Quando essa parceria aumentar, e se aumentar, existe a chance de acontecer um apoio financeiro como ocorreu com Luis Suárez no Grêmio?

Estaremos atentos a todas as oportunidades e potenciais negócios que possam surgir através deste patrocínio. Nosso acordo com o Palmeiras vai além do patrocínio master do futebol feminino (que é a coroa desse contrato), mas envolve ações com o clube como um todo nas categorias dos times masculino e feminino. A ideia é sempre uma parceria longeva, e já possuímos intenções que podem nos posicionar ainda mais em evidência a partir de 2025.

O que representa estar presente no futebol feminino do Palmeiras?

Era um desejo enorme da nossa parte estar inserido com mais contundência no futebol feminino, e esse 'namoro' com o Palmeiras surgiu a partir disso. O Palmeiras vem sempre chegando às finais e brigando por título no feminino, como a Copa Libertadores, e acredito que com a nossa parceria, podemos crescer ainda mais não apenas na parte técnica, mas também fora das quatro linhas.

Em meio a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, o Esportes da Sorte se coloca como vanguarda deste movimento?

Sem dúvida. Digo e repito: uma indústria não regulada será sempre uma indústria problemática. O marco regulatório da atividade é fundamental para o desenvolvimento e formalização do setor, pois além da urgente necessidade do estabelecimento de regras para proteger consumidores, operadores e prestadores de serviço, havia necessidade crescente da classe empresarial de obtenção de maior segurança jurídica para contínuo desenvolvimento da atividade. A nova lei vem para somar, para formalizar, para separar o joio do trigo, para marginalizar não a indústria, mas sim os maus operadores, ou seja, aqueles que não possuem condições de se adequar às normas previstas na legislação.