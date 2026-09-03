Esta empresa cresceu 277% em um ano ajudando Nubank e iFood a entender seus clientes

Um cliente tenta fazer uma transação no aplicativo, encontra um erro e procura o atendimento. Explica o problema no chat, liga para a central e precisa contar tudo de novo. A empresa tem os registros dessas interações, mas nem sempre consegue reuni-los para entender o que aconteceu.

A Birdie, de São Carlos, no interior paulista, cresceu ao organizar essa bagunça. Sua plataforma reúne ligações, mensagens, avaliações e pesquisas, classifica o conteúdo e conecta essas informações ao histórico do consumidor. O objetivo é ajudar empresas a melhorar produtos, serviços e atendimento.

Em 2025, a receita operacional líquida chegou a R$ 8,3 milhões, alta de 277% sobre o ano anterior. O desempenho colocou a companhia na terceira posição da categoria de R$ 5 milhões a R$ 30 milhões do ranking EXAME Negócios em Expansão 2026.

A base reúne mais de 50 grandes clientes, entre eles Nubank, iFood e Natura. Para Alexandre Hadade, cofundador da Birdie, o desafio dessas empresas começa na fragmentação das informações entre departamentos.

“O que falta nas empresas é contexto”, diz Hadade.

Como a Birdie foi criada

Hadade mudou-se para os Estados Unidos em 2018 com o plano de construir uma empresa global.

A Birdie nasceu em 2019, quando ele e três sócios decidiram explorar os chamados dados não estruturados. São conteúdos como o áudio de uma ligação ou o texto de uma reclamação, que precisam ser interpretados para entrar em uma análise.

Os consumidores já falavam com as marcas por diferentes canais. Dentro das empresas, porém, marketing, produto, finanças e atendimento guardavam partes dessa história em sistemas separados.

Entre 2019 e 2023, a Birdie concentrou esforços no desenvolvimento da tecnologia e no treinamento dos modelos. Começou com sete profissionais com doutorado pela USP e recebeu dois aportes, de US$ 1,6 milhão em 2019 e US$ 7 milhões em 2022.

Os recursos ajudaram a financiar um modelo de linguagem próprio, especializado em interpretar e organizar informações dos consumidores. Hoje, a empresa tem cerca de 60 profissionais, 50 no Brasil e dez nos Estados Unidos. A engenharia permanece concentrada no time brasileiro.

“Somos uma empresa global com tecnologia de ponta, feita com engenharia e talento brasileiros”, diz Hadade.

Como a Birdie usa IA no atendimento ao cliente

A plataforma cruza os registros de relacionamento com o consumidor, seu comportamento no aplicativo e as conversas com o suporte. Assim, um atendente pode saber se a pessoa tentou concluir uma operação, encontrou dificuldades e já pediu ajuda pelo mesmo motivo.

Esse contexto também pode abastecer chatbots e agentes de inteligência artificial. Na avaliação de Hadade, parte da frustração com o atendimento automatizado vem da falta de informações sobre quem está do outro lado da conversa.

A proposta da Birdie é tornar o histórico útil para o atendimento e para outras decisões. Ao identificar reclamações recorrentes, a empresa pode descobrir qual etapa de um produto ou serviço precisa ser revista.

O que levou a Birdie a crescer 277%

O avanço comercial ganhou força com o foco nas fintechs. Concentrar esforços em negócios com necessidades semelhantes ajudou a direcionar a solução e conquistar novos contratos, segundo Hadade.

Outro passo foi relacionar as análises a indicadores como receita e frequência de contatos com o atendimento. A Birdie passou a mostrar o impacto das oportunidades identificadas, dando aos clientes mais elementos para decidir onde agir.

Em janeiro de 2026, a companhia lançou uma integração que permite consultar os dados organizados pela Birdie por meio de assistentes de IA, sem entrar em sua plataforma. Segundo o fundador, a novidade multiplicou o uso do serviço por mais de 20 vezes.

A expectativa de Hadade é triplicar o negócio em 2026, com expansão no Brasil e nos Estados Unidos. Para os próximos cinco anos, a ambição é alcançar US$ 100 milhões em receita. O desafio será ampliar a base de clientes e demonstrar, em cada contrato, como ouvir melhor o consumidor se traduz em resultado.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2026, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2025.

São 491 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2026.