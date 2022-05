Em parceria com o Cuponomia, Shopee oferece 7,5 mil cupons de desconto

O portal de ofertas online Cuponomia e a Shopee estão com uma parceria na qual oferecem cerca de 7,5 mil cupons de descontos para compras no e-commerce. Para acessar os descontos, os clientes devem acessar a página da Cuponomia dedicada ao Shopee e realizar as comprar a partir dela.

A ação acontece entre os dias 16 e 20 de maio e terá três etapas:

1º etapa: Terá início na segunda-feira, 16, quando serão disponibilizados 3 mil cupons de desconto de 5% em compras de, pelo menos, R$ 20, de grandes marcas na seção Shopee Oficial.

2º etapa: Já entre terça-feira, 17, e quarta-feira, 18, serão distribuídos mais 2,5 mil cupons de R$ 5 de desconto para compras de pelo menos R$ 20.

3º etapa: Por fim, de quinta-feira, 19, até sexta-feira, 20, serão disponibilizados outros 2 mil cupons de R$ 10 de desconto para compras de, pelo menos, R$ 35, encerrando a ação.

Em tempos de crise, os cupons de desconto tem caído no gosto dos brasileiros. Segundo levantamento da Cuponomia, o mercado de cupons gerou mais de R$ 10 bilhões para o e-commerce brasileiro durante o ano de 2021. Somente o portal foi responsável por mais de R$1,3 bilhão em vendas para o e-commerce em 2021. O total de economia nas compras em lojas online no site foi de R$ 80 milhões, entre uso de cupons e cashback.

Como ganhar um cupom de desconto da Shopee

Para garantir a participação na ação é preciso, primeiramente, se cadastrar na plataforma do Cuponomia, buscar a página da Shopee e ativar o desconto desejado. Depois de ativar o recurso, o site será redirecionado para o marketplace, no qual as compras poderão ser realizadas normalmente em qualquer loja presente na Shopee. São mais de 30 categorias de produtos e mais de 2 milhões de vendedores brasileiros registrados na plataforma, além dos internacionais.