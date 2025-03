A junção de forças que pode revolucionar o setor de fidelização de clientes no Brasil

A Vertem, especializada em programas de fidelização e engajamento, está de olho nos serviços da Hypersoft, uma desenvolvedora de software focada em soluções personalizadas para grandes empresas. A partir de agora, as duas companhias vão trabalhar em conjunto, com sinergia de times e produtos, num negócio com potencial de mexer o mercado de fidelização de clientes.

A Vertem busca expandir sua oferta de serviços, combinando sua experiência em fidelização com o poder da tecnologia da Hypersoft. A parceria deverá aumentar em 10% a receita da Vertem em 2025, consolidando a empresa como líder em soluções personalizadas de fidelização no Brasil.

Com mais de 350 clientes e uma movimentação de recursos de clientes superior a R$ 1 bilhão por ano, a Vertem atende grandes empresas em setores como financeiro, telecomunicações, varejo e agronegócio.

A empresa desenvolve programas de fidelidade, cashback, incentivos e benefícios personalizados, utilizando tecnologia e dados para engajar consumidores e otimizar processos.

Com a Hypersoft, especializada em inteligência artificial, big data e integração de sistemas, a ideia é ampliar a capacidade da Vertem de criar soluções ainda mais avançadas e integradas para suas empresas clientes.

O que fazem a Vertem e a Hypersoft

A Vertem é uma empresa que se destaca por oferecer soluções de engajamento para empresas que buscam melhorar a experiência do cliente e a fidelidade à marca. Com produtos como plataformas de cashback, marketplace white label e programas de incentivo, a Vertem ajuda empresas a aumentar a retenção de clientes e a reduzir o custo de aquisição.

Ela atende a grandes players no Brasil, como Santander, Vivo, Shell, Decathlon e várias outras grandes marcas.

Já a Hypersoft é especializada em desenvolvimento de software sob medida, com ênfase na criação de soluções tecnológicas complexas que atendem a necessidades específicas de empresas.

A empresa utiliza inteligência artificial, big data e integração com sistemas legados para criar ferramentas personalizadas, com foco na automação de processos e na otimização de operações. Agora, com a aquisição, a Hypersoft ajudará a Vertem a expandir suas soluções, tornando-as ainda mais sofisticadas e personalizadas.

A união das duas empresas

A decisão de juntar forças com a Hypersoft veio de uma análise das necessidades dos clientes da Vertem. Como explica Raphael Mello, sócio-fundador da Vertem, os clientes da empresa estavam demandando cada vez mais soluções tecnológicas para melhorar o engajamento dos consumidores.

“Os nossos clientes pediam algo mais do que apenas um programa de pontos ou benefícios. Eles precisavam de soluções que usassem dados para personalizar as ofertas e de uma tecnologia mais robusta para analisar o comportamento dos consumidores em tempo real. Foi aí que vimos uma grande oportunidade na Hypersoft”, conta Mello.

A Hypersoft, que já desenvolvia soluções de software complexas, trazia o know-how necessário para integrar essas novas tecnologias aos produtos da Vertem. A parceria não apenas fortalece a oferta de fidelização da Vertem, mas também permite que ela atenda de forma mais eficiente à demanda por soluções integradas de tecnologia, desde o desenvolvimento de programas personalizados até a automação de processos de engajamento.

O que vem por aí

Com a integração das soluções da Hypersoft, a Vertem planeja lançar novos produtos que atendem a uma gama maior de necessidades dos clientes. Isso inclui o uso de inteligência artificial para otimizar a personalização de ofertas, sistemas de gamificação para aumentar o engajamento e a criação de plataformas que permitem uma integração ainda maior entre os dados de clientes e os programas de fidelidade.

“A parceria com a Hypersoft não é apenas sobre melhorar os produtos que já temos. Estamos criando soluções totalmente novas, que atendem a um mercado que exige cada vez mais inovação e agilidade”, afirma Johnny Chi We Wei, sócio-fundador da Vertem. “Queremos que nossos clientes possam oferecer aos seus consumidores uma experiência única, onde cada interação seja relevante e personalizada.”

Além disso, a Vertem pretende expandir sua atuação para mercados internacionais, aproveitando a experiência adquirida com a Hypersoft para adaptar suas soluções para diferentes países e setores.

O foco é continuar a diversificar os produtos e serviços oferecidos, atendendo a empresas que buscam não apenas soluções de fidelização, mas também ferramentas de automação e inteligência para melhorar toda a jornada do cliente.