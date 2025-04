Como um 'ChatGPT' para o RH ajudará esta consultoria a expandir 35% em 2025

Com a Inteligência Artificial ganhando cada vez mais espaço nos processos seletivos, o Grupo Hub, consultoria de RH fundada em 2014, está aproveitando a oportunidade para se expandir.

Com a previsão de aumentar o faturamento de 2024 em até 35% no ano seguinte, a empresa mira setores em expansão, como mineração, indústria e mercado financeiro.

No centro dessa estratégia está o uso de uma ferramenta própria, que promete otimizar o trabalho dos recrutadores e agilizar a seleção de candidatos.

Grupo Hub apareceu no Em 2024, oapareceu no ranking EXAME Negócios em Expansão , ocupando a posição 107 na categoria de empresas com faturamento entre 5 a 30 milhões de reais. Com receita de 17,7 milhões de reais em 2023, a empresa registrou um crescimento de 24% em relação ao ano anterior, quando faturou 14,3 milhões.

Esse desempenho deve se repetir em 2025, com a expectativa de aumentar a receita em até 35%, impulsionado pela expansão da atuação da empresa nos setores de mineração, mercado financeiro e novas frentes de atuação.

Um novo modelo de recrutamento

O Grupo Hub começou com uma proposta simples, mas ousada: humanizar o recrutamento de profissionais. “A nossa visão era transformar o processo seletivo em algo mais próximo das pessoas, considerando suas necessidades, e não apenas um processo mecânico de encaixar currículos em vagas”, explica Fernando Guedes, sócio-sênior da empresa.

No começo, em 2014, essa ideia de trabalhar com mais empatia no RH ainda era uma novidade, mas, com o tempo, ela se consolidou como um dos principais pilares da consultoria.

A empresa se expandiu rapidamente, e o modelo de negócios evoluiu. O Grupo Hub diversificou suas frentes de atuação com o tempo, criando áreas especializadas como o Hub Infinity, que cuida do recrutamento em larga escala (RPO), e o Hub Talent, focado nas posições de alta liderança.

Em 2023, a consultoria trabalhou com 5.029 vagas e, de acordo com Guedes, esses números se devem principalmente à aposta em um atendimento altamente personalizado, tanto para candidatos quanto para empresas.

Tecnologia como aliada

Em 2024, a grande aposta do Grupo Hub para o crescimento está no uso da tecnologia para aumentar a assertividade nas contratações. A empresa lançou o Hub Labs, uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial que organiza e analisa dados dos candidatos, facilitando o trabalho dos recrutadores.

A plataforma foi desenhada para ser simples de usar, permitindo que o recrutador “converse” com um banco de dados de 226 mil perfis e ajuste os critérios de busca para encontrar o candidato ideal. “É como ter um assistente virtual que entende a vaga, filtra os candidatos e sugere os melhores perfis”, afirma Victor Fazzio, sócio-sênior do Grupo Hub.

O objetivo é usar a tecnologia para reduzir o tempo e aumentar a precisão das seleções, permitindo que o recrutador se concentre no aspecto mais estratégico do processo, como o alinhamento cultural entre a empresa e o candidato.

E, de acordo com Fazzio, a plataforma não está só melhorando a produtividade interna do Grupo Hub, mas também deve gerar resultados mais rápidos para os clientes.

Novos setores e mercados

Em 2024, o Grupo Hub teve crescimento expressivo nos setores de mineração, mercado financeiro e indústria, segmentos que continuam aquecidos no Brasil. No setor de mineração, por exemplo, a alta no preço do minério de ferro gerou uma demanda crescente por mão de obra qualificada, o que impactou diretamente no número de contratações realizadas pela Hub.

No mercado financeiro, a empresa também se destacou ao atender bancos de varejo e empresas de meios de pagamento, que continuam em expansão no país.

Em 2025, o foco do Grupo Hub será consolidar a atuação em setores como o agronegócio, turismo, alimentação e varejo. Além disso, a empresa planeja expandir suas operações para o mercado internacional, com foco em países como os Estados Unidos, Canadá e Portugal.

Para isso, a Hub já está estruturando a equipe para um possível primeiro passo no mercado norte-americano, com uma base em Miami, onde há forte presença de empresas brasileiras e multinacionais com atuação na América Latina.

Personalização e volume

Uma das características que mais diferencia o Grupo Hub das outras consultorias é a capacidade de atender tanto grandes corporações quanto startups. “Não importa o tamanho da empresa ou a quantidade de vagas, nós conseguimos ajustar o processo de recrutamento para atender à demanda e à cultura organizacional de cada cliente”, explica Fazzio.

Essa flexibilidade permitiu que a Hub conquistasse grandes contratos, como o da Vale e da Stellantis, além de estar presente em várias startups de tecnologia e mobilidade.

Além disso, a Hub não só cuida do recrutamento de posições de alto escalão, como também oferece serviços de RPO, terceirizando todo o processo de recrutamento para empresas que têm grande volume de contratações.

Esse modelo tem sido cada vez mais procurado, já que muitas empresas preferem terceirizar o recrutamento em vez de manter uma equipe interna dedicada a isso.

O que é o ranking Negócios em Expansão

