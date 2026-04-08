Ele deixou carreira nos EUA para resolver um problema global: o calor

Faz tempo que o calor deixou de ser apenas uma questão de desconforto para se tornar um problema de saúde pública global. Um relatório publicado pela revista científica The Lancet, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que cerca de 546 mil pessoas morrem todos os anos no mundo em decorrência do calor.

Para o engenheiro e empresário Ricardo Valentini, fundador da 3TC Isolamento, esse cenário não é mais uma discussão abstrata.

"O calor já não é mais uma pauta climática de discurso. Ele afeta o dia a dia das pessoas e o bolso das empresas", afirma.

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A partir dessa leitura, a companhia desenvolveu uma tecnologia voltada à redução da temperatura em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

O nome 3TC vem das três formas de transferência de calor, condução, convecção e radiação, e traduz a forma como a empresa trabalha o problema: criando um sistema de isolamento térmico que impede a influência da temperatura externa sobre o ambiente interno.

"A gente pegou a mecânica da garrafa térmica e aliou à tecnologia aplicada nos trajes dos astronautas", explica o fundador.

A solução pode reduzir em até 30% a necessidade de climatização. Ao diminuir a carga térmica, também reduz a potência exigida dos equipamentos e o consumo de energia.

"Se a gente só liga o ar-condicionado, só as pessoas ricas vão ter acesso. O que a gente faz acaba democratizando o acesso ao conforto", diz.

Do futebol nos EUA ao empreendedorismo

Natural de Minas Gerais, Ricardo foi atleta de futebol, o que abriu caminho para estudar nos Estados Unidos. Após o ensino médio, foi para o estado de Oklahoma para cursar negócios internacionais.

Durante a graduação, foi eleito o melhor aluno da turma e o primeiro estudante internacional a alcançar esse reconhecimento. Além disso, entrou na lista dos 100 melhores alunos de negócios do país.

Naquele momento, pretendia seguir carreira corporativa. "Meu sonho era ser gerente de banco", lembra. O plano mudou ao entrar em uma multinacional da construção civil que trabalhava com técnicas como steel frame e wood frame, voltadas a ambientes de clima extremo.

Vivendo em Oklahoma, região conhecida por tornados, nevascas e variações bruscas de temperatura, teve contato direto com soluções que priorizam construções eficientes e adaptadas ao clima.

Após se formar, permaneceu no país por cerca de um ano e meio trabalhando na área. Chegou a assumir uma posição executiva com atuação na América Latina, mas decidiu interromper a carreira internacional para voltar ao Brasil e empreender.

"Eu queria fazer diferente aqui, fazer algo que realmente impactasse a vida das pessoas", conta.

Em 2012, deixou o cargo e passou a estudar o calor como problema central. Começou a testar materiais, desenvolver soluções e validar conceitos.

Na teoria, funcionava, mas precisava testar. Para viabilizar os primeiros passos, vendeu o carro e contou com apoio de familiares e amigos.

Quem são os grandes clientes

O primeiro produto foi desenvolvido ao longo de 2013 e patenteado no mesmo ano. A empresa foi formalizada nesse período, mas a primeira venda ocorreu só em 2014, para um container, escolhido por concentrar altas temperaturas.

A partir dessa validação, a operação começou a crescer. Inicialmente focada em aplicações menores, avançou para construções modulares e depois para projetos de grande porte. Hoje, o grupo soma mais de 5 milhões de m² instalados e atende setores como agronegócio, farmacêutico, alimentício, automotivo, industrial, comercial e residencial.

Entre os clientes estão empresas como o Grupo Boticário, para quem a 3TC Isolamento realizou 14 obras em diferentes regiões do país. Segundo o executivo, a proposta era melhorar o desempenho da climatização. "Com o mesmo ar-condicionado, eles passaram a gastar menos energia e ter mais eficiência".

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Outro exemplo citado é o Aeroporto Internacional de Manaus, onde a aplicação do sistema em 25 mil m² gerou uma economia de centenas de milhares de reais por ano em energia.

Além dos contratos corporativos, a empresa também atende consumidores finais. "É o público que eu mais tenho carinho", comenta Ricardo.

Ele conta o caso da avó de sua esposa, que não conseguia permanecer no quarto por causa do calor. A instalação do isolamento resolveu o problema sem necessidade de ar-condicionado.

Como foi a expansão internacional

Em 2023, Ricardo decidiu comprar a participação de dois sócios minoritários. O movimento envolveu a troca de cerca de 80% da equipe, reorganização financeira e novos aportes na operação industrial. Hoje, ele é o único sócio da empresa, que conta com 43 funcionários, muitos deles ao seu lado há anos.

Já em 2025, a companhia entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão, na faixa de negócios com faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões. O desempenho foi puxado pelo resultado de 2024, quando registrou receita operacional líquida de R$ 10,2 milhões, alta de 74% em relação aos 12 meses anteriores.

No mesmo período, a empresa passou a atuar como grupo, reunindo três frentes: a indústria, responsável pela fabricação dos materiais; a engenharia, dedicada a projetos, cálculos de carga térmica, instalação e gestão das obras; e a educação, voltada à formação de profissionais e ao desenvolvimento do setor.

Nessa última vertical, estão iniciativas como o desenvolvimento de um software de climatização em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e a criação de cursos técnicos com o SENAI.

O ano de 2025 também marcou o início da atuação fora do país. Uma missão empresarial em Portugal abriu caminho para novas oportunidades e o primeiro contrato internacional foi fechado com a Eurofarma no Chile.

A empresa também realizou orçamentos em países como México e Guatemala, e exportações indiretas para Portugal e Moçambique.

Em 2026, o ritmo de crescimento aumentou. Nos primeiros meses do ano, a empresa já alcançou cerca de um terço das vendas de todo o ano anterior. A projeção inicial, que era de avanço entre 15% e 20%, foi revisada para uma faixa entre 40% e 50%.

Para Ricardo, esse movimento acompanha o aumento das temperaturas e a maior atenção ao tema. Eventos globais como a COP30 também ampliaram a discussão sobre o aquecimento global e soluções ligadas à eficiência térmica.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.