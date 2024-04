Dos pequenos ganhos às grandes fortunas, dá para saber quanto vale uma empresa? Com esta técnica sim

Não importa se é uma micro, pequena, média ou grande empresa, saber estimar o valor de um negócio é fundamental – quase como um requisito para obter bons resultados.

Para investidores, é um caminho mais seguro em direção às decisões estratégicas. Em negociações de fusões ou aquisições, é uma forma de assegurar um acordo mais justo. E para executivos – especialmente aqueles que desejam expandir seus negócios, lançar novos produtos e identificar áreas de melhoria – é o passo que antecede todos os outros.

Mas quanto vale uma empresa? De que forma estimar o valor de mercado de um negócio? Como utilizar essa informação, tão valiosa, para tomar decisões? Há um processo bastante comum no mercado financeiro que responde a essas perguntas. Estamos falando do método de valuation. Veja, a seguir, as seis dúvidas mais comuns sobre essa metodologia.

O que é Valuation?

Valuation é um método que serve para determinar o valor de uma empresa. É uma análise bastante detalhada que leva em conta uma série de fatores (desde aspectos financeiros, mas também operacionais e de mercado) para estimar quanto uma empresa vale.

Por que o Valuation é importante?

Imagine que uma empresa está interessada em fazer uma aquisição. Após as negociações, a compra é feita por um valor equivalente ao de uma empresa maior, com mais anos de mercado e com uma equipe de profissionais mais robusta. Esse, com certeza, não seria um bom negócio. Essa é apenas uma situação para a qual o valuation poderia ser útil. Mas há muitas outras. Veja, a seguir, fatores que justificam a relevância da metodologia.

Negociações mais justas acontecem;

Melhores decisões de investimento são tomadas;

Gestão financeira fica mais assertiva e estratégica;

Acesso a financiamentos fica mais facilitado;

Planejamento a longo prazo se torna mais assertivo.

Quem pode fazer o valuation?

Não existe uma formação específica para saber determinar o valor de empresas. Além dos economistas, o valuation também pode ser feito por contadores, advogados, engenheiros e administradores. Independente da área, o fundamental é que seja feito por um profissional com sólidas habilidades financeiras, que domine a análise de negócios e, principalmente, que tenha acesso a informações precisas e atualizadas sobre a empresa analisada.

Quais são os tipos de valuation?

Valuation por fluxo de caixa descontado (DCF) : a análise é feita com base nos fluxos de caixa da empresa (inclusive movimentações futuras com os devidos descontos para refletir o valor do dinheiro no tempo e o risco associado).

Valuation por mercado: utilizando como base o preço de mercado das ações da empresa, esse método é bastante utilizado por empresas com ações na bolsa.

Valuation por ativos: o valor é determinado com base no valor dos ativos tangíveis e intangíveis da companhia (propriedades, equipamentos, marcas, etc).

Além dessas, há muitas outras formas para avaliar o valor de uma empresa no mercado. Para aqueles que desejam aprofundar o conhecimento nesse assunto, o recomendado é buscar treinamentos e capacitações para desenvolver habilidades financeiras.

Como calcular o valuation de uma empresa?

Calcular o valor de uma empresa não é um processo simples. É preciso dedicação, cuidado e atenção aos detalhes. Abaixo, de forma simplificada, estão alguns passos básicos.

Colete informações relevantes sobre a empresa – demonstrações financeiras, planos de negócios, dados sobre o setor e qualquer outra informação relevante. Escolha o método mais adequado de acordo com o perfil da empresa e o propósito da análise. Em certos casos, pode ser usada uma combinação de métodos. Considere fatores que vão além dos números , como a qualidade da equipe de gestão, a posição competitiva no mercado e as perspectivas de crescimento. Revise e ajuste a análise feita . Sempre que houver mudanças nas circunstâncias externas da empresa ou do mercado, lembre-se de incluí-las na análise. Documente os resultados do valuation e comunique-os de forma clara às partes interessadas (investidores, acionistas, compradores, vendedores, etc).

Como aperfeiçoar as habilidades em valuation?

