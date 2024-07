De pequena farmácia a gigante da beleza, como O Boticário virou um fenômeno com R$ 30 bi em vendas

Dos acessórios inclusivos para pessoas com deficiência lançados no início de 2024 às collabs divertidas que viralizaram na internet – como a linha de produtos com cheiro de goma de mascar –, há uma expressão que resume o desempenho do Grupo Boticário nos últimos anos: inovação bem-sucedida.

E isso é mais do que apenas uma percepção do mercado. Os resultados financeiros também confirmam o êxito: foram R$ 30,8 bilhões em vendas entre 2022 e 2023 – um aumento de 30,5% em relação ao período anterior.

O sucesso também se manifesta na presença física da marca. O Boticário é a franquia mais presente em shopping centers do Brasil, de acordo com um estudo da Associação Brasileira de Shopping Centers. A pesquisa mostra que a rede está presente em 76% dos estabelecimentos em operação no país.

Como abrir uma franquia de sucesso? Esse webinar gratuito revela o caminho para abrir um negócio com menos riscos. Garanta aqui sua vaga.

Mas, antes de se tornar uma franquia gigantesca do setor de beleza, o grupo foi uma modesta farmácia de manipulação na Rua Saldanha Marinho, em Curitiba, no Paraná. E é essa história que a EXAME te conta a seguir. Confira.

Nascia uma modesta farmácia de manipulação

Miguel Krigsner, fundador do O Boticário, tinha um sonho quando abriu sua primeira loja, em 1977: construir uma marca de beleza 100% brasileira, com produtos de alta qualidade, inspirados no amor e no cuidado com as pessoas.

E esse princípio guiou os negócios desde o começo. Logo nos primeiros anos de atividade, os produtos diferenciados e o atendimento personalizado chamaram a atenção dos consumidores. Em pouco tempo, a marca já acumulava fãs. Foi o sucesso quase imediato que permitiu a expansão dos negócios.

Em 1980, a empresa abriu sua primeira franquia em Brasília – foi a primeira loja em outro estado. Seis anos depois, em 1986, nasceu a unidade em Portugal – a primeira internacional. Esse foi o começo de uma estratégia crucial, que perdura até hoje e é uma das razões para o sucesso da marca: as franquias.

Webinar: aprenda como abrir e administrar sua própria franquia com especialistas no assunto; clique aqui e participe gratuitamente

O modelo (bem-sucedido) de franquias

É inegável que o modelo de franquias foi bastante positivo para a marca. Não à toa, essa estratégia tem sido um dos principais motores de crescimento da empresa, pois possibilita que ela alcance consumidores em todas as regiões do Brasil.

Mas ela também é positiva para os empreendedores, que podem usufruir do sucesso e da reputação da marca para abrir um negócio com mais segurança e menos riscos.

Franquias do O Boticário em números:

Mais de 4 mil lojas físicas

Presença em mais de 40 países

Líder de 2 dos maiores e-commerce de beleza do Brasil

Mais de 18 mil colaboradores diretos.

Quer abrir uma franquia? Em treinamento gratuito, Marcelo Cherto ensina como dar os primeiros passos sem correr riscos! Inscreva-se aqui

Mas como abrir uma franquia?

Para Marcelo Cherto, fundador da primeira consultoria de franquias da América Latina, o primeiro passo está na capacitação. Apesar de não ser necessário uma formação técnica ou acadêmica para abrir uma franquia, a atualização pode tornar os profissionais mais preparados para tocar o negócio.

De olho nisso, a EXAME apresenta um webinar exclusivo, virtual e totalmente gratuito que ensina como conquistar os melhores resultados (logo nos primeiros meses) com uma franquia em qualquer setor ou indústria.

"Essa aula gratuita vai orientar os participantes com o passo a passo necessário e as perguntas que precisam ser feitas para abrir uma franquia", diz Cherto.

QUERO ACOMPANHAR A MASTERCLASS COM MARCELO CHERTO

*Este conteúdo é apresentado pela Faculdade EXAME.