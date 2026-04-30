De Florianópolis a escala global: clínica de fisioterapia avança nos EUA

Existem profissionais que atendem. Outros que operam bem. E há os que transformam conhecimento técnico em negócio escalável. É nessa terceira camada que se posiciona Ismael Gomes, fisioterapeuta que construiu, em Florianópolis, uma operação fora da curva para os padrões do setor e agora prepara o salto internacional.

À frente de uma clínica instalada no Koerich Beiramar Office, um dos endereços mais valorizados da capital catarinense, Gomes estruturou uma operação com investimentos de alguns milhões de reais em tecnologia, mais de 50 mil atendimentos realizados e faturamento superior a R$ 10 milhões. Um padrão que destoa do modelo tradicional da fisioterapia no Brasil — e que, na prática, reposiciona o serviço como produto premium de saúde e performance.

O portfólio de clientes ajuda a explicar esse posicionamento. Pela clínica já passaram nomes como Kleber Bambam, fisiculturista; Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, lutador de MMA do UFC; e Lucas Chumbo, surfista de ondas gigantes, além de outros atletas de alto rendimento do UFC, do surfe profissional e de ligas europeias de futebol. Em um ambiente onde centímetros e milissegundos definem resultados, a proposta não é acelerar recuperação, mas refiná-la. Cada protocolo é desenhado a partir de dados, histórico biomecânico e especificidade esportiva. Menos padrão, mais precisão.

Gomes costuma brincar que, por suas avaliações clínicas e tratamentos, já passaram “alguns bilhões de reais” — uma referência ao perfil de pacientes que vai de sócios de bancos e fundos de investimento a atletas de alto rendimento. “A diferença é que, ao passar pela porta do consultório, todos recebem o mesmo padrão de atendimento, seja uma professora ou um superinvestidor”, afirma. Filho de professora de escola pública, ele costuma reforçar a origem como parte do que define a lógica do negócio: acesso com excelência, independentemente do perfil.

Base está na formação

A base dessa operação está na formação. Mestre e Doutor em Ciências da Saúde, Gomes é membro internacional da American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), integrante da SONAFE e acadêmico da ABRASCI. Passou pelo laboratório de análise de movimento do Hospital for Special Surgery (HSS), em Nova York, e participou de programas de medicina esportiva da Harvard Medical School. Um repertório técnico que, no caso dele, não ficou restrito ao currículo — foi convertido em modelo de negócio.

Esse movimento ganhou escala com a criação da FISIOPRO® e a estruturação do ecossistema IG Global Group, que combina clínica, educação e gestão. Ao atacar uma lacuna histórica do setor — a ausência de formação empresarial para fisioterapeutas — o modelo passou a atuar diretamente sobre precificação, posicionamento e expansão de clínicas. A efetivação do IG Global deve demandar cerca de US$ 25 milhões em investimentos nos próximos cinco anos.

O resultado aparece nos números. Nos últimos três anos, o ecossistema cresceu, em média, entre 40% e 50% ao ano, impulsionado principalmente pela expansão da educação executiva e pela verticalização de serviços clínicos de maior complexidade. Hoje, a operação já impacta negócios que somam dezenas de milhões de reais em faturamento anual, consolidando uma tese clara: técnica, quando organizada como sistema, vira escala.

Agora, o próximo capítulo começa fora do país — e com método.

A expansão para os Estados Unidos já está estruturada. A criação da IG Global LLC, incorporada na Flórida, funciona como holding responsável por organizar todas as operações internacionais, servindo de base jurídica e financeira para o crescimento no país. A partir dessa estrutura, o grupo já deu o primeiro passo operacional com o lançamento da Bria Wellness, uma plataforma de telehealth voltada ao público americano.

Na prática, o movimento antecipa receita em dólar antes mesmo da abertura de uma unidade física. É uma estratégia em camadas: primeiro a estrutura jurídica, depois a presença digital e, por fim, a clínica. Um modelo que reduz risco de entrada e valida demanda em um dos mercados mais competitivos do mundo.

“Não estou indo para os Estados Unidos em busca de oportunidade. Estou levando algo que já foi construído, validado e que o mercado americano ainda não viu com essa profundidade”, afirma Gomes.

“Sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro em Florianópolis há mais de 20 anos, onde construí do zero minha trajetória como fisioterapeuta e empresário. Agora, vamos partir para este novo salto para encarar novos desafios e aproximar ainda mais o motivo de todo esse trabalho: a família.”

No pano de fundo, há uma mudança mais ampla. A saúde, cada vez mais, deixa de ser apenas assistência e passa a operar como indústria de alta performance — onde técnica é pré-requisito, não diferencial. O que separa os players relevantes é a capacidade de transformar conhecimento em escala.

Nesse jogo, Ismael Gomes já saiu da clínica. E começa a jogar em outro mercado.