Eleição presidente no Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 58,60%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Mato Grosso do Sul, com 58,60% dos votos válidos. Lula (PT) ficou com 34,68%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Mato Grosso do Sul, 2,02 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem ficou na frente no 1º turno no Mato Grosso do Sul?

Nos números gerais, com 99,15% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 47,19% dos votos válidos, e Lula, 44,98%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. No Mato Grosso do Sul, Flávio ficou com 58,60% dos votos válidos, e Lula com 34,68%

Confira os detalhes do resultado das eleições no Mato Grosso do Sul

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador do Mato Grosso do Sul?

Eduardo Riedel foi reeleito governador do Mato Grosso do Sul em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Riedel obteve 67% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Mato Grosso do Sul?

Os candidatos Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar foram eleitos senadores da República pelo estado do Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Azambuja obteve 34,64% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Contar, que recebeu 32,82%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.