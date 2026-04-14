Como US$ 10 viraram US$ 28 milhões em um dos cases mais inteligentes de monetização digital

Uma decisão aparentemente simples deu origem a um dos casos mais emblemáticos de criação de valor no universo digital. Brian Kelly transformou um domínio comprado por US$ 10 em um negócio vendido por US$ 28 milhões, combinando estratégia de monetização, construção de audiência e visão de longo prazo.

A trajetória de Kelly começa ainda na adolescência, quando utilizava pontos acumulados pelo pai para viajar. Anos depois, já atuando no mercado financeiro, decidiu explorar esse conhecimento em um blog focado em milhas e programas de fidelidade.

O lançamento ocorreu em 2010, em um momento estratégico. Após a crise de 2008, o acúmulo de pontos crescia rapidamente, enquanto as companhias aéreas ofereciam pouca clareza sobre como utilizá-los. O cenário abriu espaço para um conteúdo altamente demandado.

Em poucos meses, o projeto ganhou tração. Uma publicação no New York Times impulsionou o site, que atingiu US$ 1 milhão em receita em seis meses, consolidando o modelo baseado em afiliados e conteúdo.

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Monetização e construção de valor

O diferencial do The Points Guy não estava apenas na audiência, mas na capacidade de transformar conteúdo em receita previsível. Kelly estruturou um modelo que combinava tráfego qualificado com parcerias comerciais, criando uma base sólida de monetização.

Esse tipo de operação é central nas finanças corporativas. O foco deixa de ser apenas crescimento de audiência e passa a ser eficiência na geração de caixa. Ao resolver uma dor clara do público, o negócio ganhou escala sem depender de investimentos elevados.

A venda para a Bankrate, em 2012, por US$ 28 milhões, evidencia o valor estratégico do ativo. Mais do que um blog, tratava-se de uma plataforma com audiência consolidada e fluxo de receita estruturado.

Aquisição e expansão de valor no longo prazo

A história não se encerra na venda. Em 2017, a Red Ventures adquiriu a Bankrate por US$ 1,4 bilhão, incorporando o The Points Guy ao portfólio. O movimento reforça uma lógica recorrente no mercado. Ativos digitais bem estruturados tornam-se peças estratégicas em operações maiores.

Kelly permaneceu como figura pública da marca, enquanto a gestão operacional e tecnológica foi assumida pelos novos controladores. Esse modelo mostra como fundadores podem capturar valor em diferentes etapas do ciclo de crescimento.

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