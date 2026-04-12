Cica: o que aconteceu com a marca de extrato de tomate que dominou o Brasil nos anos 80

O mercado de atomatados no Brasil já foi dominado por uma única empresa durante mais de três décadas.

Entre os anos 1950 e 1980, uma marca de Jundiaí, no interior de São Paulo, ditou o que o brasileiro colocava no prato, e criou uma das parcerias publicitárias mais duradouras da história do país.

A Cica, sigla para Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, nasceu em 1941 da união de famílias de imigrantes italianos: Alberto Bonfiglioli, os irmãos Salvatore e Antonino Messina e as famílias Guerrazzi e Guzzo.

O carro-chefe era o extrato de tomate Elefante triplo concentrado, feito com tomates selecionados, sem pele e sem sementes.

A marca se tornou tão forte que, nos anos 1980, a Cica era a maior produtora de conservas alimentícias do Brasil e da América Latina, com 167.000 metros quadrados de área construída em Jundiaí.

A empresa deixou de existir em 2003, quando a Unilever eliminou o nome Cica de seus produtos. A fábrica original de Jundiaí havia sido fechada cinco anos antes, em 1998.

Hoje, parte do terreno onde funcionava a maior fábrica de conservas do país abriga uma loja de materiais de construção.

O extrato de tomate Elefante sobreviveu — agora nas mãos da americana Cargill —, mas a Cica, como empresa, desapareceu. E o que levou ao fim não foi um problema no negócio de alimentos: foi a quebra de um banco.

A falência do Banco Auxiliar, em novembro de 1985, arrastou consigo a Cica e as outras 43 empresas da Corporação Bonfiglioli.

A companhia de alimentos era financeiramente sólida, com faturamento de 206 milhões de dólares no exercício encerrado em junho daquele ano. Mas pertencia ao mesmo grupo familiar do banco — e, quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial, a Cica entrou em concordata preventiva em dezembro de 1985.

Depois disso, a empresa nunca mais recuperou a autonomia. Foi vendida ao grupo italiano Ferruzzi em 1987. Em 1991, passou para a Cragnotti & Partners. Em 1993, foi comprada pela Gessy Lever (hoje Unilever) por 250 milhões de dólares.

A cada troca de mãos, a marca Cica perdia espaço nas embalagens, até ser extinta.

A fundação: italianos, tomate e um elefante

A Cica começou com um único produto: extrato de tomate.

A escolha de Jundiaí para a fábrica teve razões práticas — a cidade era um entroncamento ferroviário ligando São Paulo ao interior e ao litoral, e ficava a 2,5 quilômetros da Via Anhanguera, inaugurada em 1940. Mas o fator decisivo foi o contato dos fundadores com a colônia italiana local.

A fábrica começou a operar em 25 de agosto de 1941.

O nome Elefante para o extrato de tomate tem duas explicações possíveis. Uma delas é que Rodolfo Bonfiglioli, filho de Alberto, era adepto de caçadas de elefantes na África — hábito do qual se arrependeu no fim da vida. A outra remete à terra natal da família Messina: Catânia, na Sicília, onde existe a Fontana dell'Elefante na praça central da cidade.

Antes da Cica, o mercado era dominado pela Fábrica Peixe, de Pesqueira, em Pernambuco. A Peixe processava 700 toneladas de tomate por dia, empregava cerca de 5.000 pessoas e exportava para os Estados Unidos.

A Cica começou com um item só, o extrato, e levou anos para alcançar a rival. Fez isso apostando na concentração do produto (triplo concentrado, em vez de duplo) e em propaganda.

Jotalhão: a jogada de marketing que durou décadas

Em 1968, o desenhista Mauricio de Sousa publicou uma tirinha no jornal Folha de S.Paulo. Na história, a Mônica puxava um elefante pela tromba enquanto Cebolinha dizia que a mãe dela havia pedido massa de tomate, não o animal.

A piada fazia referência ao elefante estampado na lata do extrato da Cica.

No ano seguinte, a Cica procurou Mauricio de Sousa e contratou o personagem Jotalhão como garoto-propaganda. Foi o primeiro personagem de quadrinhos licenciado por uma marca no Brasil.

A partir de 1979, o Jotalhão substituiu o desenho realista do elefante nas embalagens, e a parceria com a Mauricio de Sousa Produções se manteve por mais de 50 anos.

A estratégia de marketing da Cica ia além da publicidade.

Na década de 1970, a empresa já diversificava sua linha com marmeladas, goiabadas, vinagres, maioneses, molhos de pimenta e conservas de frutas. A Cica chegou a ter filiais em Monte Alto (SP), Presidente Prudente (SP), na região do Vale do São Francisco (Bahia), no Sul de Minas Gerais e até na Argentina.

O banco que derrubou a fábrica

Alberto Bonfiglioli não era apenas dono da Cica. Também fundou o Banco Auxiliar de São Paulo, em 1942.

As duas empresas — banco e indústria — eram os pilares da Corporação Bonfiglioli, que chegou a reunir 44 empresas.

Depois da morte de Alberto, em 1967, o filho Rodolfo Marco Bonfiglioli assumiu o comando. A Cica vivia seu auge: dominava o mercado nacional de atomatados havia três décadas. Mas o Banco Auxiliar enfrentava problemas desde o início dos anos 1980.

A crise econômica do país levou o banco a perder depósitos e credibilidade.

O Auxiliar concedeu empréstimos a empresas em dificuldade, sem garantias, e praticou operações financeiras irregulares.

Em 19 de novembro de 1985, o Conselho Monetário Nacional aprovou a liquidação extrajudicial do Banco Auxiliar. O passivo era de 700 bilhões de cruzeiros.

A crise do banco havia sido escondida por pelo menos cinco anos — no exercício encerrado cinco meses antes, o Auxiliar havia reportado lucro líquido de 5,9 bilhões de cruzeiros. O mercado e os próprios funcionários foram pegos de surpresa.

A derrocada do banco arrastou a Cica. A empresa entrou em concordata preventiva em dezembro de 1985 e, dois anos depois, foi vendida ao grupo italiano Ferruzzi.

Foi o início de uma sequência de trocas de mãos que acabaria por dissolver a marca.

De mão em mão

A venda ao Ferruzzi não estabilizou a Cica. Em 1991, o grupo italiano vendeu seus ativos para a Cragnotti & Partners. Dois anos depois, em 1993, a Gessy Lever (futura Unilever) comprou a empresa por 250 milhões de dólares.

Sob a Unilever, a Cica perdeu identidade. Em 1998, a fábrica original de Jundiaí foi fechada e a produção transferida para Rio Verde, em Goiás.

Em 1992, a unidade de Presidente Prudente já havia sido desativada. Em 2000, a fábrica de Juazeiro, no Vale do São Francisco, também foi encerrada.

A partir de 2002, a maior parte dos produtos perdeu o logo da Cica.

Em 2003, o extrato de tomate passou a integrar a linha Knorr Elefante, e a marca Cica foi oficialmente extinta.

Em 2010, a americana Cargill comprou a divisão de atomatados da Unilever no Brasil, incluindo as marcas Elefante, Pomarola e Pomodoro.

Hoje, o extrato de tomate Elefante continua nas prateleiras — produzido em Goiânia, com embalagem plástica reutilizável e o Jotalhão redesenhado. Mas o nome Cica ficou para trás.

O que sobrou da Cica

Em Jundiaí, os rastros da empresa ainda são visíveis.

A Rua Cica, onde ficava a entrada da fábrica, mantém o nome. O bairro Jardim Cica foi loteado pela família Bonfiglioli.

A torre da fábrica, construída em 1951, foi tombada como patrimônio local. E a Coopercica, cooperativa de consumo fundada em 1969 por 62 funcionários da empresa, virou uma rede de supermercados com nove unidades na região, mais de 210.000 clientes e 1.100 funcionários.

Rodolfo Marco Bonfiglioli, o herdeiro que presidiu o grupo durante a fase de ascensão e queda, morreu em setembro de 2024, aos 98 anos.

A Cica durou 62 anos, da fundação em 1941 à extinção da marca em 2003.

O extrato de tomate Elefante — seu produto mais famoso — já completou mais de 80 anos nas prateleiras, agora com outro dono. O Jotalhão permanece na embalagem.