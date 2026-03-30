Unilever pode fechar acordo com McCormick nesta semana — e criar gigante alimentícia de US$ 60 bi

A Unilever negocia a combinação de sua divisão de alimentos com a McCormick, fabricante de especiarias, em uma operação que pode criar um grupo avaliado em cerca de US$ 60 bilhões, considerando dívidas.

O acordo pode ser anunciado já na terça-feira, em paralelo à divulgação dos resultados trimestrais da McCormick, informaram fontes envolvidas na negociação ao jornal norte-americano Wall Street Journal.

A transação deve envolver pagamento em dinheiro e ações, embora ainda exista possibilidade de adiamento. O movimento integra uma estratégia de reorganização de portfólio adotada por empresas de bens de consumo, com foco em operações consideradas centrais.

Com a operação, a Unilever tende a concentrar sua atuação em segmentos como beleza, cuidados pessoais e produtos para o lar. A expectativa é que os acionistas da Unilever detenham cerca de dois terços do novo negócio de alimentos. O acordo também prevê um componente em dinheiro estimado em aproximadamente US$ 16 bilhões.

A estrutura considerada para a transação é o chamado reverse Morris trust, modelo que permite benefícios fiscais em operações de reorganização societária.

Estrutura do negócio e portfólio das empresas

A Unilever possui valor de mercado superior a US$ 130 bilhões e reúne marcas de alimentos como Hellmann's e Knorr. Já a McCormick, avaliada em pouco mais de US$ 14 bilhões, atua no segmento de especiarias e condimentos, com marcas como French's, Old Bay e Cholula.

O conselho da Unilever se reuniu na tarde de segunda-feira para analisar os termos da operação, segundo fontes. As negociações entre as empresas já haviam sido noticiadas anteriormente pelo Wall Street Journal.