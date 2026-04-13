A maior indústria de diagnósticos da América Latina é familiar, mineira e fatura R$ 150 milhões

Quando um laboratório analisa uma amostra de sangue para medir glicose, detectar uma doença oncológica ou identificar hanseníase, existe uma cadeia invisível por trás daquele resultado.

Alguém precisa fabricar os reagentes, os kits, a tecnologia que transforma uma gota de sangue em um diagnóstico. No Brasil, a maior empresa desse elo é mineira, familiar e completa 49 anos em 2026.

A Bioclin, fundada em Belo Horizonte em 1977, é considerada a maior indústria de diagnósticos in vitro da América Latina.

A empresa encerrou 2025 com faturamento de 150 milhões de reais e projeta crescimento superior a 15% neste ano.

Hoje, são 300 funcionários, mais de 300 produtos no portfólio (de reagentes básicos a kits de biologia molecular) e presença em todos os estados brasileiros, além de mercados na África, Paquistão, Bangladesh e outros países da América Latina.

A companhia vive um momento de virada. Está concluindo a construção de uma nova fábrica no mesmo terreno da sede, em Belo Horizonte, que vai multiplicar por cinco a capacidade de produção. A obra inclui áreas dedicadas exclusivamente a biologia molecular, linha veterinária e testes neonatais, os três pilares de crescimento da empresa para os próximos anos.

Com a ampliação, a Bioclin planeja contratar entre 50 e 100 funcionários até o fim de 2026.

"O crescimento chega a ser insano. É uma coisa exponencial. O gargalo só vai mudando de lugar e você começa a ter que tomar ações que nunca imaginava", diz Victor Arndt Jr., CEO da Bioclin e filho do fundador.

A lógica é: com cinco vezes mais capacidade, a empresa precisa vender cinco vezes mais. Para isso, está reestruturando processos, criando novas unidades de venda e ampliando o portfólio. Só em 2026, a Bioclin planeja lançar mais de 60 produtos.

Qual é a história da Bioclin

A Bioclin nasceu como um projeto de Victor Arndt, pai do atual CEO, que era professor da Universidade Federal de Minas Gerais.

A ideia original era produzir produtos químicos. Os sócios, porém, tinham interesse em reagentes para diagnóstico, e foi essa linha que vingou.

Os demais sócios saíram ao longo do tempo. A empresa ficou com a família Arndt.

Victor Jr. começou a trabalhar na Bioclin aos 13 anos. Passou por quase todos os departamentos. Seu irmão, farmacêutico bioquímico, assumiu a área de produção. A mãe ajudava na operação. "Resumindo: uma empresa totalmente familiar", afirma o CEO.

O ponto de inflexão veio após a morte do fundador, em 2019, e a pandemia de covid-19.

Com a entrada de herdeiros que não participavam da operação e um crescimento acelerado, os irmãos perceberam que precisavam de governança. Contrataram a Fundação Dom Cabral para assessorar a profissionalização.

Criaram um comitê de sócios com regras claras de governança. Hoje, a terceira geração já está na empresa. Um filho de Victor Jr. e uma sobrinha trabalham na operação. "Nós temos uma sala grande aqui que a gente chama de sala da família, onde fica todo mundo definindo bem essas questões de governança", diz Arndt.

O negócio por trás do exame

O modelo de negócio da Bioclin funciona de forma recorrente. A empresa fornece equipamentos para laboratórios — muitas vezes alugados ou em comodato — e vende os reagentes que esses equipamentos consomem mês a mês.

"O meu business é o reagente, é o recorrente que o laboratório gasta todo mês. Equipamento, se ele comprar, vai comprar outro daqui uns cinco anos. Mas reagente não, é todo mês", afirma Arndt.

O modelo exige capital. Cada equipamento colocado em um laboratório custa entre 50.000 e 100.000 reais, segundo o CEO. Quem não tem caixa para bancar essa imobilização fica preso a um crescimento de 5% a 6% ao ano.

Além do capital, o setor cobra certificações pesadas.

A Bioclin mantém sete certificados da Polícia Federal, além de autorizações do Exército, órgãos de meio ambiente, Anvisa e Ministério da Agricultura para a linha veterinária. "É um custo alto de implantação. Faz com que as pessoas repensem mesmo, porque o investimento é pesado", afirma. "Muito pesado".

Um dos produtos de maior impacto da Bioclin é o teste rápido para hanseníase — o único do tipo no mundo, segundo a empresa.

A tecnologia foi validada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), órgão que avalia quais tratamentos e exames entram no Sistema Único de Saúde, e hoje é fornecida ao Ministério da Saúde no combate à hanseníase, que distribui o kit para estados e municípios.

A empresa agora trabalha para exportar o produto para regiões endêmicas de hanseníase, como países da América Latina, Índia e Sudeste Asiático.

O tripé de crescimento: pets, teste do pezinho e biologia molecular

A Bioclin aposta em três linhas para puxar o crescimento nos próximos anos.

A primeira é a veterinária, que já responde por quase 15% do faturamento e cresce impulsionada pelo mercado pet brasileiro, que movimentou cerca de R$ 77 bilhões em 2024.

A empresa desenvolveu internamente um kit de teste rápido para clínicas veterinárias — que permite diagnóstico na hora, com o animal ainda no consultório. "Foi um sucesso, porque ninguém tinha no mercado e nós saímos na frente", diz Arndt.

A segunda aposta é a linha de newborn screening, o teste do pezinho. A tecnologia usa papel filtro com uma gota de sangue do recém-nascido, que pode ser enviada ao laboratório até pelos Correios.

A Bioclin aprimorou a técnica para ampliar o número de testes possíveis com uma única amostra — tanto para recém-nascidos quanto para gestantes no pré-natal.

A terceira frente é a biologia molecular.

"É a menina dos olhos do diagnóstico. Todo mundo quer fazer o máximo de coisas por biologia molecular, porque a assertividade é praticamente 100%. Você está pegando o gene. Não tem como dar errado", afirma o CEO.

Quais são os desafios e os próximos passos

O crescimento da Bioclin esbarra em gargalos que afetam toda a indústria nacional de diagnósticos. O principal é a dependência de insumos estrangeiros.

Cerca de 80% das matérias-primas usadas pela empresa são importadas — o que expõe a operação a variações cambiais e a riscos de desabastecimento.

Para reduzir essa vulnerabilidade, a empresa mantém o programa Bioclin Educar, que financia pesquisadores em universidades com bolsas e materiais. O objetivo é duplo: fomentar pesquisa em ciências da vida e ajudar a nacionalizar insumos para a indústria de diagnósticos.

"A gente patrocina os pesquisadores dando bolsa e material para pesquisa", diz Victor. "Isso ajuda a criar receita para esse pessoal e também ajuda a indústria brasileira a nacionalizar as matérias-primas que são necessárias".

O departamento de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 20 funcionários com mestrado ou doutorado, trabalha colado ao comercial para evitar outro risco: desenvolver produtos sem demanda.

"Não adianta nada eu desenvolver um produto que não vai vender. Tem que trabalhar em conjunto para produzir o que tem demanda e o que o mercado deseja", afirma o CEO.

Com a nova fábrica, os 60 lançamentos previstos para 2026 e a exportação do teste de hanseníase no radar, a Bioclin aposta que o próximo ciclo será o maior da sua história.

O desafio é garantir que a estrutura acompanhe o ritmo.