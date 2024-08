CEAGESP: entenda a importância de uma das maiores centrais públicas de abastecimento do mundo

Você sabia que o entreposto paulistano da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a conhecida CEAGESP, é a maior central pública de abastecimento da América do Sul e uma das maiores do planeta?

Os números são, de fato, superlativos. Só no último ano, mais de 3 milhões de toneladas de alimentos e flores passaram pelo local, que tem, em plena área urbana, 638 mil metros quadrados, por onde circulam aproximadamente 48 mil pessoas e 14 mil veículos por dia. Foram cerca de 13,7 bilhões de reais movimentados em 2023, com a comercialização de mercadorias hortícolas enviadas por quase 1.500 municípios brasileiros, além de 26 países.

O que é a CEAGESP?

Nascida em 1969, da fusão das empresas Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) e Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CAGESP), a CEAGESP é uma empresa pública federal hoje vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Ela funciona como elo entre o campo e o consumidor. Sua atuação garante a infraestrutura necessária para que atacadistas, varejistas, produtores rurais, cooperativas, importadores, exportadores e agroindústrias desenvolvam suas atividades e, assim, a produção agrícola nacional e internacional chegue à mesa das pessoas com qualidade e regularidade.

A Companhia de Entrepostos e Armazéns é a ponte entre produtores de todo o Brasil – e de outros países – e o mercado consumidor. (CEAGESP/Divulgação)

Quais as atividades da CEAGESP?

A empresa atua em duas diferentes unidades de negócio: a armazenagem e a entrepostagem. Além do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), a companhia tem ativos outros 12 entrepostos e 12 armazéns, espalhados por regiões estratégicas do interior do estado de São Paulo.

Armazenagem

Segundo explica a companhia, “a armazenagem é destinada a estocar, beneficiar e proteger diversos produtos agrícolas, preservando suas características físicas e químicas desde o momento do depósito até sua expedição”.

A rede de armazéns é composta por dois tipos de estrutura, os silos e os graneleiros. Os primeiros são grandes depósitos, em forma de cilindro ou hexagonal, para guardar produtos agrícolas com o mínimo de trocas entre ambiente interno e externo. Já os graneleiros, são estruturas mais simples em que essas mercadorias são mantidas em grandes quantidades sobre lajes de concreto.

Os principais itens armazenados nos silos são produtos a granel (como grãos, cereais, açúcar e pellets), produtos agrícolas em sacos e industrializados. (CEAGESP/Divulgação)

Somado ao da capital, há outros 12 entrepostos no interior: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Guaratinguetá, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Entrepostagem

Já as etapas de recebimento, acondicionamento, comercialização e distribuição dos produtos agroalimentares são responsabilidade da rede de entrepostagem.

“As principais atividades desenvolvidas nos entrepostos são atacado, varejão, feira de flores e pescado, formando uma central de abastecimento e um canal de distribuição da produção nacional e internacional para feiras-livres, supermercados, sacolões, restaurantes e distribuidoras de hortifrutícolas”, detalha a CEAGESP.

Além de frutas, legumes e verduras, a CEAGESP também é uma central de abastecimento de flores e plantas, pescado e outros itens. (CEAGESP/Divulgação)

O consumidor pode comprar diretamente?

Mais do que a crucial atividade atacadista, a CEAGESP também atua no comércio varejista de hortifrutigranjeiros com os chamados varejões. “São oferecidos para o consumidor final frutas, legumes, verduras, pescado, ovos, aves, cereais e outros produtos típicos das feiras-livres, como pastéis, salgados, pães, bolos e lanches”, informa.

Semelhante às feiras-livres, mas, segundo a empresa, “com garantia de qualidade e controle de preços”, essa atividade começou há 45 anos, no ETSP, aos finais de semana apenas. Em 1994, o varejão passou a acontecer também no período noturno, dando mais uma opção de compra às pessoas. Atualmente, é realizado três vezes por semana (quartas, sábados e domingos), em São Paulo e Sorocaba, movimentando mensalmente mais de 250 toneladas de produtos.