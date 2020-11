Carros populares 2020: confira os 5 modelos mais vendidos do ano

O ano está chegando ao fim e os números da indústria automotiva começam a dar sinais de quais montadoras podem liderar as vendas de automóveis em 2020. Na categoria de modelos de entrada, também conhecidos como “populares”, a briga continua acirrada.

No auge da pandemia, as vendas de veículos caíram quase 80% e, desde então, a recuperação tem sido diferente, com alguns modelos ganhando destaque, principalmente os SUVs — que têm maior valor agregado.

No entanto, na lista de populares mais vendidos, embora haja uma disputa acirrada, o ranking pouco mudou nos últimos meses. Confira:

5º lugar – Toyota Etios hatch

Segundo dados compilados pela consultoria automotiva Bright Consulting, a Toyota emplacou praticamente 8.000 unidades do compacto até outubro.

4º lugar – Fiat Uno

O veterano da Fiat continua bem posicionado entre os modelos de entrada. Até outubro, foram pouco mais de 17.000 unidades emplacadas no país.

3º lugar – Fiat Mobi

O Fiat Mobi caiu no gosto do brasileiro e apresenta um bom desempenho no ano. Foram 35.200 unidades vendidas no acumulado do ano.

2º lugar – Renault Kwid

O Kwid, da Renault, se mantém na vice-liderança do mercado de carros populares com sua proposta de “mini SUV”. São 38.900 unidades vendidas até outubro.

1º lugar – Volkswagen Gol

O Volkswagen Gol, que liderou o mercado brasileiro durante 27 anos consecutivos, mantém a liderança entre os populares. Segundo a Bright Consultoria, até sexta-feira foram mais de 54.500 unidades emplacadas.