O varejo descobriu uma nova forma de ganhar dinheiro com seus consumidores: a publicidade. Conhecido como retail media, o modelo permite que lojas exibam anúncios de marcas em seus sites, aplicativos e até nas unidades físicas, usando os dados de seus clientes para direcionar campanhas. Para os varejistas, é uma fonte adicional de receita. Para os anunciantes, uma forma de alcançar consumidores mais próximos da decisão de compra.

A VTEX quer aproveitar esse mercado. Depois de comprar a Newtail, em janeiro de 2025, a companhia ampliou sua operação de retail media. Em dois anos, o valor investido por anunciantes na plataforma cresceu 474%, enquanto o número de publishers ativos, empresas que disponibilizam seus espaços para campanhas publicitárias, aumentou 5,6 vezes.

O resultado começa a mostrar o efeito da aposta feita pela companhia para acelerar sua entrada nesse mercado. A aquisição permitiu incorporar tecnologia, profissionais e clientes que já operavam no segmento.

Agora, a VTEX quer usar essa estrutura para avançar sobre outros setores e transformar sua plataforma de retail media em uma rede de commerce media, modelo que conecta anunciantes a consumidores em diferentes ambientes digitais e físicos. Para 2027, a meta é consolidar a presença latino-americana e avançar no mercado europeu.

Como a compra da Newtail acelerou a entrada da VTEX em retail media

A operação de mídia da VTEX começou antes da aquisição. A companhia havia criado internamente uma unidade de negócios para oferecer soluções de retail media aos clientes de sua plataforma de comércio eletrônico. O problema era o tempo necessário para desenvolver tecnologia e conquistar espaço em um mercado que crescia rapidamente.

A compra da Newtail, em janeiro de 2025, encurtou esse caminho. A empresa já tinha quase três anos de operação, clientes relevantes e profissionais especializados em publicidade dentro do varejo. Com a incorporação, a VTEX uniu as plataformas e os times de tecnologia e negócios.

A integração também preservou a carteira de clientes da empresa adquirida. “Praticamente não tivemos churn na aquisição. Foi uma operação de upsell, que também nos permitiu conquistar novos clientes”, diz João Werner, CEO da VTEX Ads Platform.

O movimento ampliou o perfil de clientes que a companhia poderia atender. Casas Bahia e Sephora, por exemplo, utilizam a solução de mídia da VTEX mesmo tendo plataformas de comércio eletrônico diferentes.

Entre os publishers ativos na rede estão Casas Bahia, Sephora, PicPay e Decathlon. Do lado dos anunciantes, aparecem marcas como P&G, Nestlé e Ambev.

O avanço dos indicadores mostra que a operação ampliou sua base depois da aquisição. O investimento dos anunciantes cresceu 474% em dois anos, enquanto o número de publishers ativos foi multiplicado por 5,6.

Como Magnite e Eletromidia ajudam a ampliar a operação

Para ampliar o volume de campanhas e os espaços disponíveis, a VTEX trabalha em novas integrações com empresas do setor de publicidade.

Uma delas é com a Magnite, plataforma americana de tecnologia que conecta compradores e vendedores de publicidade digital. A integração está em fase final de implementação e deve permitir que anunciantes acessem o inventário da rede por meio de leilões abertos, mecanismo em que espaços publicitários são negociados automaticamente.

Outra parceria envolve a Eletromidia, empresa de mídia digital out-of-home, publicidade exibida em espaços públicos, como aeroportos, metrôs e mobiliário urbano. A proposta é conectar o inventário das duas companhias, combinando as telas da Eletromidia com os espaços publicitários disponíveis nas lojas físicas dos varejistas atendidos pela VTEX.

Esses movimentos ajudam a explicar a mudança de posicionamento da companhia. A VTEX quer deixar de depender apenas dos espaços publicitários dos varejistas e passar a conectar diferentes empresas que concentram audiências relevantes.

“Tudo isso só foi possível porque, lá atrás, investimos no desenvolvimento de um produto sólido e comercializável, capaz de atrair parceiros para integrar nosso ecossistema”, diz.

Como a inteligência artificial entra na publicidade

Outra frente de investimento está no desenvolvimento de ferramentas para reduzir o trabalho manual na criação e gestão das campanhas.

A VTEX lançou o Creative Studio, solução que utiliza inteligência artificial para produzir banners e vídeos publicitários em diferentes formatos. Também desenvolveu o Budget Pacing, ferramenta que ajusta automaticamente a distribuição diária do orçamento de uma campanha para evitar que parte da verba fique sem utilização.

A companhia ainda está modernizando seu modelo de atribuição, sistema utilizado para calcular quanto de uma venda pode ser associado a determinado anúncio. A proposta é considerar tanto os cliques quanto as visualizações das campanhas.

O objetivo é oferecer uma visão mais ampla do impacto da publicidade. No modelo tradicional, campanhas que influenciam uma compra sem gerar um clique podem ter sua contribuição subestimada.

A VTEX também testa uma ferramenta que permite ao anunciante criar campanhas usando comandos em linguagem natural. A proposta é que a inteligência artificial ajude a estruturar a campanha e permita editar as peças publicitárias em uma interface visual.

Por que a VTEX quer avançar para além do varejo

A expansão para além do varejo é uma das principais mudanças na estratégia da companhia. A VTEX passou a buscar empresas que tenham audiências relevantes, mesmo que não vendam produtos diretamente.

“Um mesmo cliente pode entrar na Casas Bahia para comprar um celular, acessar a TotalPass para ir à academia e consultar sua conta no Itaú. Por isso, nossa estratégia é olhar menos para o inventário ou para o canal e mais para o cliente”, diz Werner.

A lógica é utilizar esses ambientes para encontrar consumidores que também circulam por lojas, bancos e plataformas de entretenimento.

Ao ampliar sua atuação para empresas de outros setores, a VTEX passa a trabalhar com audiências que circulam por diferentes ambientes digitais. A estratégia depende de conectar esses públicos a campanhas de marcas e identificar oportunidades de publicidade fora dos sites tradicionais de varejo. Essa é a proposta da companhia para avançar de retail media para commerce media.

Quais são os planos de expansão

A operação da VTEX Ad Platform já alcança Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. A prioridade agora é consolidar a presença na América Latina, com atenção especial a mercados como México, Colômbia, Chile e Argentina.

A Europa também está no planejamento. A companhia já tem produto e equipe na região e começa a testar o mercado, que deve ganhar mais atenção em 2027.

A VTEX não descarta novas aquisições, mas afirma que não depende de compras de empresas para atingir seus objetivos. “Não dependemos de uma aquisição para realizar e para chegar no nosso objetivo. Acreditamos muito no que é construído dentro de casa”, diz.

A expansão da plataforma ocorre em um momento de crescimento da própria VTEX. No segundo trimestre de 2026, a companhia reportou receita de US$ 64,4 milhões, alta de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa livre foi de US$ 12,7 milhões de dólares, avanço de 79% na comparação anual.

A empresa não divulga quanto da receita total vem especificamente de retail media, mas aponta o VTEX Ads como uma das frentes que contribuem para o crescimento.