A batalha dos wraps: McDonald's volta atrás e reacende a guerra entre fast foods

O McDonald’s acaba de anunciar o retorno de um item que, por muitos, nunca foi esquecido: o Snack Wrap. Após quase uma década de ausência, o produto, retirado do cardápio em 2016, volta em um momento em que o mercado de wraps de frango está mais acirrado do que nunca.

O Snack Wrap foi descontinuado nos Estados Unidos por problemas operacionais e por não se encaixar bem no fluxo das cozinhas. No entanto, a procura dos consumidores nunca cessou. Em 2025, a marca aposta na volta do wrap, agora simplificado, com frango McCrispy e duas opções de molho: ranch e spicy. O objetivo? Reacender a popularidade de um item que ainda gera discussões nas redes sociais e, claro, dar um empurrão nas vendas.

Enrolado na concorrência

Com o produto fora das prateleiras, outras redes como Wendy’s, Popeyes e Burger King entraram no jogo. A rede Wendy’s, por exemplo, lançou seu Grilled Chicken Ranch Wrap em 2023, oferecendo uma opção mais robusta. A marca focou em ingredientes frescos e preço competitivo para se diferenciar, posicionando o wrap como uma refeição mais completa do que o Snack Wrap original.

O Popeyes também seguiu a tendência em 2025, com seu Chicken Wrap, ao preço de US$ 3,99. A rede apostou no carro-chefe da marca: o frango empanado, mas entregando um produto mais acessível e focado no sabor.

Já o Burger King, com o Royal Crispy Wrap por US$ 2,99, aproveitou a popularidade do seu frango crocante e lançou uma versão simples e barata, para quem não quer gastar muito, mas ainda quer algo rápido e saboroso.

Por que agora?

O retorno do Snack Wrap vem após uma série de reestruturações operacionais para garantir que o produto não atrapalhe a agilidade nas cozinhas. A simplificação do item – com apenas McCrispy, ranch e spicy – é uma tentativa de garantir que a receita seja rápida de preparar e mantenha a consistência.

Em 2025, o McDonald’s também enfrenta desafios de vendas, com uma queda de 3,6% nas vendas no primeiro trimestre. A volta do Snack Wrap é, sem dúvida, uma tentativa de reverter esse cenário, trazendo de volta um produto simples, porém popular. O foco agora será ver como a McDonald’s se posiciona nesse novo cenário, com concorrentes que souberam aproveitar a oportunidade e estabelecer suas próprias versões de wraps no mercado.