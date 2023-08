Como saber se uma unidade do McDonald's é boa? Ex-chefe dá dicas e viraliza no TikTok

Quanto tempo seu pedido em um McDonald's demora para ficar pronto? Se a resposta for acima de cinco minutos, esse é um indicativo de que a unidade onde você come não é tão bem administrada. Pelo menos é o que diz o ex-chefe da rede de fast-food, Mike Haracz.

O executivo, que publica vídeos sobre o "Méqui" recentemente viralizou no TikTok com informações sobre a gestão e a rotina de uma das maiores redes de hambúrgueres do mundo. E, de acordo com ele, alguns detalhes sobre o tempo de espera, treinamento da equipe e ordem dos pedidos podem comprovar se uma unidade do McDonald's é, de fato, bem gerida ou não.

Como saber se uma unidade do McDonald's é boa?

Mike acredita que há um teste infalível para entender se uma unidade da rede de fast-food é boa. "Vá à loja em um horário de pico, almoço ou jantar, e peça 10 quarteirões com queijo", diz ele em vídeo. "Você pode fazer algumas alterações nesses hambúrgueres e, se conseguir obter seu pedido completo em menos de cinco minutos e todos os ingredientes ou ajustes solicitados estiverem corretos, você estará em um bom McDonald's".

No horário de pico, o funcionamento da rede também é posto à prova. " Se eles não conseguem lidar com isso, esse McDonald 's pode não ser bem administrado. Pode haver outros problemas”, finaliza ele no vídeo.

Em entrevista à Fox News Digital, Mike ressaltou que os padrões corporativos destacam que as redes têm como meta finalizar um pedido simples em no máximo 120 segundos. O tempo varia de acordo com a quantidade de produtos no pedido, mas o tempo precisa ser curto para atender aos "padrões" da marca. O teste, comenta ele na entrevista, precisa ser feito dentro do restaurante e não no drive-thru.

"Há uma variedade de outros fatores que podem afetar um bom McDonald's, como gerenciamento, treinamento da equipe, limpeza, atualizações recentes do restaurante e moral da equipe”, explica ele.

Quem é Mike Haracz?

Atual chefe e líder de desenvolvimento culinário da Univar Solutions, Haracz foi chefe de inovação culinária do McDonald's de 2015 a 2019. Hoje, ele também publica vídeos no TikTok e em outras redes sociais comentando detalhes sobre a rede de fast-food e reage a receitas de outros usuários.

Além do "Méqui", Mike também passou pela Taco Bell como chefe de cozinha.