Jovem que trabalhou no Burger King no dia da formatura recebe R$ 1 mi em doações; veja vídeo

Na última semana, um adolescente da Geórgia, nos Estados Unidos, Mykale Baker, ficou famoso por um gesto de pura generosidade que rapidamente se espalhou pela internet. Após sua formatura no ensino médio, ele foi para o Burger King onde trabalha e, ao ver que seus colegas estavam sobrecarregados com o movimento da noite, decidiu colocar a beca de formatura de lado e ajudar no balcão. A atitude, registrada por uma cliente que publicou o vídeo no TikTok, conquistou o coração de muitos, levando o vídeo a ultrapassar 4 milhões de visualizações.

A irmã de Mykale, Mycah Baker, revelou a veículos americanos, que o comportamento altruísta do jovem não é novidade. "Ele sempre fez coisas assim sem que as pessoas percebessem", disse, destacando como ele sempre coloca os outros em primeiro lugar. Curiosamente, uma semana antes de viralizar nas redes sociais, Mykale havia sido premiado como "A Pessoa Mais Altruísta" de sua banda escolar.

O que parecia apenas mais um momento de diversão para um adolescente que acabara de se formar, logo se transformou em uma verdadeira onda de apoio.

Vaquinha online

Com a repercussão do vídeo, foi criada uma vaquinha online em nome de Mykale, que já arrecadou quase 200 mil dólares, cerca de R$ 1.118.200. Além disso, ele recebeu um presente da Fundação Burger King: uma doação de 10 mil dólares para ajudar em seus estudos futuros.

Mykale, que trabalha há mais de um ano na rede de fast food, teve o apoio da comunidade que se emocionou com sua dedicação ao trabalho. Seu gesto tocou tantos corações que, em menos de uma semana, a arrecadação superou as expectativas. Ele ainda planeja seguir para a escola técnica e, com a ajuda extra, já tem a certeza de que seu futuro está mais seguro.