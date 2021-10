Veja quais foram os 10 carros mais vendidos no Brasil em setembro

Nem Chevrolet Onix e nem Fiat Strada: foi o Hyundai HB20 que levou o título de carro mais vendido do Brasil no mês de setembro. E, devido à falta de componentes – principalmente de semicondutores, que provocou a paralisação de fábricas no último mês – o restante da tabela também ficou completamente diferente, com Fiat Toro na vice-liderança e Jeep Compass em terceiro lugar.

E não foi apenas no pódio que o grupo Stellantis (dono de Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot) se destacou, já que emplacou seis representantes entre os dez modelos mais bem-colocados. No “pelotão do meio”, o Volkswagen T-Cross é quem rompe a hegemonia da empresa. Por sua vez, o Hyundai Creta conseguiu a oitava posição, mesmo antes de chegar às lojas com a geração recém-lançada.

Beirando a tabela dos Top 10, o Chevrolet Onix começou a esboçar alguma reação depois de meses com vendas comprometidas pela paralisação das linhas de montagem – afinal, o ex-líder só voltou a ser feito em setembro. Mas a falta de peças continua atormentando a indústria, com redução de 10,2% frente ao mês de agosto e redução até mesmo quando comparado ao período de 2020.

Veja quais foram os carros mais vendidos do Brasil em setembro:

1 - Hyundai HB20 - 7.147 unidades;

2 - Fiat Toro - 6.852 unidades;

3 - Jeep Compass - 6.823 unidades;

4 - Fiat Strada - 5.772 unidades;

5 - Volkswagen T-Cross - 5.733 unidades;

6 - Fiat Argo - 4.911 unidades;

7 - Fiat Mobi - 4.574 unidades;

8 - Hyundai Creta - 4.550 unidades;

9 - Jeep Renegade - 4.503 unidades;

10 - Toyota Hilux - 4.396 unidades.

