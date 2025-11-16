Voos cancelados e horizonte cinza: vulcão entra em erupção no Japão

Dezenas de voos foram suspensos no Japão na manhã deste domingo, 16, depois que o vulcão Sakurajima, na ilha de Kyushu, entrou em forte atividade, lançando uma coluna de cinzas e fumaça de 4,4 quilômetros de altura. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do país e registra erupções frequentes. Em 2019, lançou cinzas a 5,5 quilômetros de altura.

A pluma de fumaça e cinzas reduziu drasticamente a visibilidade e obrigando o Aeroporto de Kagoshima a cancelar cerca de 30 partidas e chegadas.

Segundo a Agência Meteorológica Japonesa, o Sakurajima registrou uma série de erupções durante a madrugada. As nuvens de cinzas se deslocaram para o noroeste e devem alcançar a cidade de Kagoshima e áreas da província de Miyazaki.