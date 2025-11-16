Mundo

Voos cancelados e horizonte cinza: vulcão entra em erupção no Japão

Pluma do Sakurajima reduz visibilidade e força o fechamento parcial do aeroporto.

Esta vista geral mostra o vulcão Sakurajima, com 1.117 metros (3.665 pés) de altura, localizado do outro lado da baía da cidade de Kagoshima. (Getty Images)

Esta vista geral mostra o vulcão Sakurajima, com 1.117 metros (3.665 pés) de altura, localizado do outro lado da baía da cidade de Kagoshima. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12h43.

Dezenas de voos foram suspensos no Japão na manhã deste domingo, 16, depois que o vulcão Sakurajima, na ilha de Kyushu, entrou em forte atividade, lançando uma coluna de cinzas e fumaça de 4,4 quilômetros de altura. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do país e registra erupções frequentes. Em 2019, lançou cinzas a 5,5 quilômetros de altura.

A pluma de fumaça e cinzas  reduziu drasticamente a visibilidade e obrigando o Aeroporto de Kagoshima a cancelar cerca de 30 partidas e chegadas.

Segundo a Agência Meteorológica Japonesa, o Sakurajima registrou uma série de erupções durante a madrugada. As nuvens de cinzas se deslocaram para o noroeste e devem alcançar a cidade de Kagoshima e áreas da província de Miyazaki.

