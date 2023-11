Von der Leyen e Zelensky conversam sobre recomendações para entrada da Ucrânia na UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou nesta segunda, 27, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no que disse que foi uma "troca antes das discussões cruciais" na reunião do Conselho Europeu de dezembro.

Em sua conta na rede social "X", a alemã afirmou que a Ucrânia está concentrada na implementação das sete etapas e reformas associadas ao apoio financeiro da UE, que a Comissão Europeia apoia firmemente o país na preparação do seu futuro no bloco.

Na mesma rede social, Zelensky afirmou que reafirmou que a Ucrânia cumprirá todas as recomendações restantes, incluindo as relativas aos direitos das minorias nacionais e ao reforço das instituições anticorrupção.