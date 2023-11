Comitê da União Europeia defende criação de "estratégia para o metaverso"

O Comitê do Parlamento da União Europeia para Proteção de Consumidores e Mercado Interno aprovou um relatório nesta terça-feira, 28, que defende a criação de uma "estratégia para o metaverso" como forma de preparar o bloco para o tema e reduzir a dependência tecnológica de outros países.

De acordo com os parlamentares, o bloco formado por 27 países europeus deveria "assumir a liderança" no desenvolvimento do metaverso como uma forma de incentivar os negócios europeus e reduzir dependências tecnológicas de outras nações, como os Estados Unidos e a China.

Nesse sentido, o relatório avalia oportunidades, riscos e implicações políticas e regulatórias do desenvolvimento de "mundos virtuais". O metaverso é definido pelos autores como uma "coleção de mundos virtuais" que representariam o futuro da internet como um ambiente compartilhado, interativo e potencialmente imersivo.

Em julho, o órgão executivo da União Europeia - a Comissão Europeia - já havia divulgado planos envolvendo a realidade virtual. À época, não foram propostas leis, mas sim uma opinião de que é preciso supervisionar o desenvolvimento dessa tecnologia a partir de novos padrões e uma governança global.

Ao mesmo tempo, a definição de metaverso apresentada pela Comissão - "ambientes persistentes, imersivos e baseados em tecnologias 3D e de realidade estendida" - diverge da adotada pelos parlamentares. O relatório critica ainda a falta de projetos sobre o tema no bloco.

Investimento no metaverso

Segundo os parlamentares, até o momento o desenvolvimento de projetos ligados ao metaverso está restrito a "algumas empresas sediadas fora da União Europeia, que possuem os recursos e capacidades financeiras necessárias" para financiar essas operações.

"A Europa não pode permitir-se ficar para trás na próxima revolução digital, nem podemos repetir os erros do passado. À medida que avançamos para a Web4, com o desenvolvimento de mundos virtuais, temos de estabelecer uma base, enraizada em fortes regras digitais da UE, princípios orientadores e valores", defende o relatório.

Para isso, os parlamentares defendem que é preciso "promover condições de concorrência equitativas para reforçar as empresas europeias", criando um projeto de regulação sustentável e envolvendo o engajamento com outros países.

"Os riscos relacionados com a saúde mental, a proteção de dados, a proteção do consumidor e a ciberviolência têm de ser abordados", defende ainda o texto.

