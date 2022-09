Venezuela e Colômbia reabrem fronteira fechada desde 2015

Venezuela e Colômbia reabriram nesta segunda-feira, 26, sua fronteira à travessia de veículos de carga após sete anos de fechamento parcial e três de fechamento total por divergências políticas, em uma cerimônia presidida pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, e delegados do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro.

Em declarações à imprensa, Petro qualificou o fechamento como "um suicídio que não deve voltar a se repetir".

O primeiro caminhão decorado com uma bandeira venezuelana no capô e balões sobre a cabine cruzou da Venezuela para a Colômbia às 12h35 locais (13h25 de Brasília) e 17 minutos depois, outro, exibindo a bandeira colombiana, atravessou em sentido contrário a ponte internacional Simón Bolívar, situada entre as cidades venezuelana San Antonio del Táchira e a colombiana Cúcuta.

Altos funcionários comentaram a possibilidade de que o ato propiciasse uma primeira reunião entre Petro e Maduro, mas o presidente venezuelano não esteve presente e enviou funcionários de seu governo.

"Não há data" para esse encontro, disse Petro, ao ser questionado por jornalistas.

O presidente colombiano cruzou a fronteira para o lado venezuelano para cumprimentar os delegados do governo venezuelano, constatou AFP.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

"Muito prejudicial"

Os dois países deram um primeiro passo para tentar recuperar um intercâmbio comercial que chegou a ser de US$ 7,2 bilhões anuais em 2008 e despencou para US$ 400 milhões em 2021.

"Hoje, 26 de setembro (...), foram restabelecidas no estado de Zulia, no estado de Táchira e no estado de Apure as passagens fronteiriças, de pedestres e de carga", disse Ramón Velásquez Araguayán, ministro dos Transportes e presidente da companhia aérea estatal venezuelana Conviasa, durante uma coletiva de imprensa posterior ao ato.

A passagem de pedestres ficará aberta entre as 5h e as 18h, e a de carga, entre as 10h e as 17h, acrescentou Velásquez Araguayán, que integrou a delegação designada por Maduro.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, junto com delegados do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na reabertura de fronteiras entre os dois países neste 26 de setembro de 2022

"É um dia histórico para a Venezuela e a Colômbia", reforçou o funcionário, citando palavras do presidente Maduro.

"Estamos retomando relações e dando passos firmes para avançar na abertura total e absoluta da fronteira entre povos irmãos: Colômbia e Venezuela. É um dia histórico e transcendental!", tuitou mais cedo o presidente chavista.

Após a passagem dos primeiros veículos, outros cinco aguardavam a vez de cruzar a fronteira.

"O fechamento foi muito prejudicial (...) Vamos ver se de hoje em diante poderemos ver outra realidade", disse à AFP Jairo Sayago, um comerciante de 55 anos, em San Antonio, onde fica a ponte Simón Bolívar, que liga a cidade venezuelana à colombiana Cúcuta.

Caminhões voltarão a passar com carvão, café e alumínio para a Colômbia e alimentos processados e artigos de higiene para a Venezuela, entre outros, segundo informes antecipados pelas autoridades.

Veículos de carga vão cruzar pela ponte Francisco de Paula Santander, que liga a venezuelana Ureña a Cúcuta.

Lojas fechadas são o testemunho dos danos provocados pelo fechamento em cidades fronteiriças como San Antonio, onde o peso colombiano predomina, devido à desvalorização do bolívar venezuelano, em meio a uma inflação fora de controle.

Gasolina colombiana contrabandeada é vendida à margem das rodovias, embora a escassez de combustível nestas áreas, crônica por mais de uma década, tenha diminuído.

É normal, ainda, ver "caminhantes": migrantes que fazem a pé longas travessias, muitos dos quais têm como objetivo chegar aos Estados Unidos, tendo a Colômbia como primeira escala. Mais de seis milhões de venezuelanos moram hoje no exterior, segundo a ONU.

Voo direto

Venezuela e Colômbia também retomam nesta segunda os voos diretos.

Um voo da pequena companhia área venezuelana Turpial reinaugurará a rota Caracas-Bogotá. Inicialmente, a viagem seria feita por uma aeronave da estatal Conviasa, mas as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela forçaram a substituição, segundo as autoridades colombianas.

Venezuela e Colômbia retomaram as relações após a chegada do esquerdista Petro ao poder, com a promessa de "normalizar" a fronteira binacional de 2.200 km, afetada pelo contrabando e a presença de grupos armados.

Foram rompidas em 2019, quando o governo do então presidente Iván Duque reconheceu o dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encarregado" da Venezuela por questionamentos sobre a reeleição de Maduro, qualificada de "fraudulenta" por seus adversários.

As passagens fronteiriças para caminhões de carga estavam restritas desde 2015 e bloqueadas desde 2019, quando em meio a distúrbios violentos Guaidó liderou uma tentativa frustrada de levar cargas de alimentos e remédios enviadas pelos Estados Unidos. Ficaram habilitadas apenas como travessias para pedestres.

Outra ponte, a de Tienditas, ainda está bloqueada por gigantescos contêineres, instalados então por militares venezuelanos para impedir a passagem.

A privada Câmera Colombo-Venezuelana de Integração (CAVECOL) avalia que a reabertura poderia ajudar a levar as transações comerciais a US$ 1,2 bilhão em 2022.

A agenda bilateral é ampla. Petro e Maduro informaram em 13 de setembro que a Venezuela será a "avalizadora" das próximas negociações da Colômbia com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em um processo que tentará emular o pacto de paz firmado em 2016 com as Farc.

LEIA TAMBÉM:

Petro: Colômbia e Venezuela terão de desalojar grupos armados na fronteira

Maduro diz que Venezuela está pronta para 'abastecer' demanda mundial de petróleo