Turismo doméstico na China dispara durante feriado do Dia do Trabalho

A China registrou mais de 274 milhões de viagens domésticas durante o feriado do Dia do Trabalho em 2023, um aumento ano a ano de 70,83%, segundo o Ministério da Cultura e Turismo. Durante o feriado, a receita do turismo doméstico foi de 148,056 bilhões de iuanes (cerca de US$ 21,42 bilhões), um aumento anual de 128,90%.

Isso pode ser visto como um ponto de virada no setor de turismo da China. Os cidadãos ávidos por viagens começaram a se dirigir a atrações turísticas em todo o país na véspera do feriado.

A volta do movimento turístico

Observadores acreditam que o feriado do Dia do Trabalho adicionou combustível ao forte momento de recuperação do turismo na China.

Dados do Ministério da Cultura e Turismo mostram que mais de 1,2 bilhão de viagens domésticas foram feitas no primeiro trimestre, gerando 1,3 trilhão de iuanes em receita de turismo, um aumento ano a ano de 46,5% e 69,5%, respectivamente.

Com a demanda reprimida por viagens agora sendo grandemente liberada, muitas cidades que antes eram pouco conhecidas se tornaram novos destinos turísticos, algumas das quais são referidas como “cidades emergentes de celebridades online”.

A cidade de Zibo, na província de Shandong, no leste da China, se tornou um grande sucesso desde março, com centenas de milhares de amantes da gastronomia se dirigindo para saborear o churrasco local.

Estima-se que a cidade, com uma população de cerca de 4,7 milhões de habitantes, receba aproximadamente 120 mil visitas turísticas durante o feriado do Dia do Trabalho, um aumento formidável ano a ano de 2.000%.

Uma reunião da liderança central sobre o trabalho econômico realizada na véspera do feriado enfatizou a necessidade de melhorar o ambiente de consumo do país e promover o consumo de serviços no setor de cultura e turismo.

Durante o feriado, as autoridades de turismo da China adotaram uma série de medidas para garantir a operação adequada das atrações turísticas e melhorar a experiência do turista, incluindo o fortalecimento da supervisão da segurança alimentar, a limitação do fluxo de passageiros e o controle dos limites de preços.

A recuperação do turismo também estimulou viagens internacionais de saída durante o feriado. Dados da Fliggy, a filial de viagens do Alibaba, mostram que os pedidos de viagens de saída durante o feriado aumentaram em 200% em comparação com o Festival da Primavera deste ano.

De acordo com um relatório recentemente divulgado pela Academia de Turismo da China, cerca de 4,55 bilhões de viagens turísticas domésticas serão realizadas neste ano, um aumento de 73% em relação a 2022. O relatório também prevê que mais de 90 milhões de viagens de entrada e saída serão feitas para a China neste ano.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Diário do Povo