Trump tem arrecadação recorde de US$ 34,8 mi para campanha após condenação em processo criminal

A equipe de campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos disse que o nível de doações diárias atingiu um novo recorde após a condenação do ex-presidente em processo criminal. Nesta quinta-feira, 30, Trump foi condenado por fraude envolvendo pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô.

A campanha republicana arrecadou US$ 34,8 milhões de pequenos doadores em menos de sete horas após o veredicto histórico que condenou Trump – ele é o 1º ex-presidente dos EUA na história a ser condenado em um caso criminal.

Segundo comunicado à imprensa, 29,7% dos doadores eram novos no site de doações de Trump, o WinRed. O montante representa a maior arrecadação diária em doações recebida pela campanha.

O anúncio veio após os republicanos terem ultrapassado os democratas em doações no mês de abril. Trump arrecadou de US$ 76 milhões em abril, US$ 25 milhões a mais do que Biden no mesmo mês.

Entenda por que Trump foi condenado

Donald Trump foi acusado de fraude fiscal ao pagar US$ 130 mil dólares em suborno para a ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem o magnata teria tido um caso. O suborno havia sido disfarçado por meio de pagamentos fictícios ao seu então advogado Michael Cohen. Foram 34 acusações referentes a cada um dos 34 documentos fraudados.

O ex-presidente enfrenta ainda a acusação de maquiar gastos da campanha, já que o pagamento pelo silêncio foi feito durante a campanha eleitoral de 2016, na qual Trump acabou eleito presidente.

Trump foi condenado em júri de Manhattan, mas a pena ainda será anunciada em 11 de julho, às 10h da manhã na hora local. O ex-presidente pode pegar até quatro anos de prisão; porém, ainda poderá recorrer da sentença em cortes superiores. Existe também a possibilidade que Trump tenha atenuação da pena devido à idade avançada de 77 anos. A condenação pode ser convertida em prisão domiciliar, liberdade condicional ou serviços comunitários.

Veja também