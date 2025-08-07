Tarifas de Trump: prazo para acordo com a China pode ser estendido novamente, diz secretário dos EUA

O secretário do comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 7, que o prazo para negociar um acordo comercial com a China pode ser estendido novamente por 90 dias. Em entrevista à Fox, Lutnick disse que "deixará isso [a decisão] para a equipe comercial e o presidente".

"Mas me parece provável que eles cheguem a um acordo e estendam isso por mais 90 dias, mas vou deixar isso para essa equipe", afirmou o secretário.

Essa não seria a primeira vez que o acordo seria estendido. No final de julho, o acordo foi prorrogado por mais 90 dias, mudando o prazo final do dia 12 de agosto. Segundo as autoridades americanas e chinesas, o motivo do adiamento foi a necessidade de evitar a imposição de novas tarifas e a escalada da guerra comercial.

À época, as negociações comerciais seguiam bloqueadas por pontos sensíveis, especialmente o acesso dos EUA a minerais de terras raras controlados pela China, questões relacionadas à exportação de tecnologia e ao fluxo do opioide fentanil.

Ainda segundo Lutnick, é esperado que os EUA estejam caminhando para US$ 50 bilhões por mês em receitas tarifárias após as taxas do presidente Donald Trump entrarem em vigor na quarta-feira, 6. "E então você terá os semicondutores, você terá produtos farmacêuticos, você terá todo tipo de dinheiro adicional de tarifas entrando", disse.