Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tarifas de Trump: prazo para acordo com a China pode ser estendido novamente, diz secretário dos EUA

Países debatem tarifas há meses; China é o maior fornecedor de produtos para os EUA

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10h38.

O secretário do comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 7, que o prazo para negociar um acordo comercial com a China pode ser estendido novamente por 90 dias. Em entrevista à Fox, Lutnick disse que "deixará isso [a decisão] para a equipe comercial e o presidente".

"Mas me parece provável que eles cheguem a um acordo e estendam isso por mais 90 dias, mas vou deixar isso para essa equipe", afirmou o secretário.

Essa não seria a primeira vez que o acordo seria estendido. No final de julho, o acordo foi prorrogado por mais 90 dias, mudando o prazo final do dia 12 de agosto. Segundo as autoridades americanas e chinesas, o motivo do adiamento foi a necessidade de evitar a imposição de novas tarifas e a escalada da guerra comercial.

À época, as negociações comerciais seguiam bloqueadas por pontos sensíveis, especialmente o acesso dos EUA a minerais de terras raras controlados pela China, questões relacionadas à exportação de tecnologia e ao fluxo do opioide fentanil.

Ainda segundo Lutnick, é esperado que os EUA estejam caminhando para US$ 50 bilhões por mês em receitas tarifárias após as taxas do presidente Donald Trump entrarem em vigor na quarta-feira, 6. "E então você terá os semicondutores, você terá produtos farmacêuticos, você terá todo tipo de dinheiro adicional de tarifas entrando", disse.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)TarifasChina

Mais de Mundo

China acelera exportações e supera a queda nas vendas para os EUA

Japão bate recorde em queda populacional e fica abaixo de 700 mil nascimentos em 2024

Trump e Putin: encontro entre líderes dos EUA e Rússia é confirmado

Itália aprova projeto de US$ 15,6 bi para construção da maior ponte suspensa do mundo

Mais na Exame

Mundo

China acelera exportações e supera a queda nas vendas para os EUA

Mercados

Após Netflix, Disney vai parar de mostrar número de assinantes no streaming

Esporte

Bola de Ouro: Botafogo é indicado a time do ano; saiba quais times concorrem

Carreira

Como uma pequena confeitaria virou sensação nas redes sociais sem precisar de influenciadores