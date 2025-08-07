Mundo

FBI vai se aliar ao Texas para localizar congressistas democratas que deixaram o estado

Ação foi detalhada em comunicado pelo senador republicano John Cornyn,

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15h13.

O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, vai se aliar às forças policiais do Texas para “localizar” os legisladores do Partido Democrata que deixaram o estado na tentativa de boicotar uma proposta de redesenho do mapa eleitoral que beneficiaria o Partido Republicano.

A ação foi detalhada em comunicado pelo senador republicano John Cornyn, que solicitou o apoio da agência federal no início desta semana.

“Agradeço ao presidente Trump e ao diretor (do FBI, Kash) Patel por apoiarem e agirem rapidamente ao meu pedido para que o governo federal responsabilize esses supostos legisladores por fugirem do Texas”, disse Cornyn.

O senador não especificou como o FBI colaborará com os agentes texanos e a agência se recusou a comentar o assunto após ser consultada pela Agência EFE.

O governo do Texas emitiu mandados de prisão contra os legisladores, mas estes não têm validade fora do estado e os congressistas estão em Nova York e Illinois, governados por democratas que já prometeram “proteger” os mais de 50 congressistas.

Os políticos deixaram o estado no último domingo com o objetivo de boicotar uma proposta de redefinição do mapa eleitoral que visa beneficiar os republicanos nas eleições de 2026, quando o Congresso dos Estados Unidos será renovado.

A iniciativa, promovida pelo presidente Donald Trump, é incomum, pois ocorre fora do prazo normal de reconfiguração eleitoral (a cada 10 anos) e beneficia o partido no poder.

O novo mapa daria mais cinco cadeiras aos republicanos na Câmara dos Representantes nacional e, dessa forma, o partido poderia passar a controlar 30 das 38 cadeiras que correspondem ao Texas, contra as 25 que detém atualmente.

