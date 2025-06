Trump e Musk não devem conversar por telefone nesta sexta-feira, diz agência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk não devem mais conversar nesta sexta-feira, 6.

Um funcionário da Casa Branca disse à Reuters que nenhuma ligação estava planejada para sexta-feira. Anteriormente, um membro do governo havia dito que os dois conversariam hoje.

Uma ligação poderia aliviar a rivalidade após um dia extraordinário de hostilidades — conduzidas em grande parte pelas redes sociais — que marcaram o fim de uma aliança próxima.

As ações da Tesla, de Musk, fecharam em queda de mais de 14% na quinta-feira, 5, o que fez com que a empresa perdesse cerca de US$ 150 bilhões em valor de mercado, na maior queda de valor em um único dia na história da fabricante de veículos elétricos.

No pré-mercado de sexta-feira, as ações reduziram parte dessas perdas, subindo até 5% após a notícia inicial de que os dois homens teriam um encontro marcado.

Desgaste na relação entre Trump e Musk

Musk financiou grande parte da campanha presidencial de Trump e foi então apresentado como um dos conselheiros mais visíveis do presidente, liderando um esforço abrangente e controverso para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos.

As trocas de farpas verbais começaram na quinta-feira, 5, depois que Trump criticou Musk no Salão Oval e os dois se atacaram publicamente em suas plataformas de mídia social: Truth Social de Trump e X de Musk.