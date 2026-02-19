Meta amplia aporte político e prevê US$ 65 bilhões para influenciar debate sobre IA nos EUA

A empresa de Mark Zuckerberg, a Meta, está prestes a realizar seu maior investimento nas eleições dos Estados Unidos para se aproximar de representantes políticos favoráveis ao avanço da inteligência artificial no país. Segundo o The New York Times, o valor chega a US$ 65 bilhões e deve ser inicialmente direcionado para os estados Texas e Illinois.

O novo posicionamento busca reduzir riscos regulatórios que possam afetar a expansão da Meta no setor. A estratégia envolve apoio a duas PACs, sigla para Political Action Committees, organizações de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais: a Making Our Tomorrow, alinhada a democratas, e a Forge the Future Project, voltada ao financiamento de pautas republicanas.

A Meta planeja ampliar os US$ 65 bilhões inicialmente previstos para cada PAC, conforme registros federais, reforçando sua presença no financiamento político. Brian Rice, vice-presidente de políticas públicas da companhia, declarou em 2025 que a empresa investiria em política para evitar “regulações inconsistentes” que poderiam comprometer o desenvolvimento da IA nos EUA. Também é esperado que os US$ 45 milhões destinados ao American Technology Excellence Project em setembro sejam redirecionados a PACs e outras entidades políticas.

Parceria reforçada

Não é de hoje que a empresa comandada por Mark Zuckerberg faz acenos positivos para maior inserção política. A mudança começou com o atual governo Trump: em novembro de 2025, foram prometidos US$ 600 bilhões para construir mais datacenters no país, ação muito buscada pelo presidente Donald Trump para assegurar a dominância do país norte-americano no principal setor de tecnologia da atualidade.

O primeiro ano da colaboração entre Zuckerberg e Trump também resultou em aumento de 22% na receita total, chegando ao valor de US$ 200,9 bilhões.

A OpenAI também tem colaborado financeiramente com o governo dos EUA, mesmo que seja por meio do presidente Greg Brockman. À Wired, ele comentou que os milhões destinados ao atual governo apoiam a missão de longevidade da companhia de IA. Nesta semana, Sam Altman, CEO da dona do ChatGPT, esteve presente em conferência mundial na Índia para defender a necessidade de regulamentação da ferramenta e colaboração com governos de todo o mundo.