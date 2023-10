Tiroteios em festas de Halloween nos EUA deixam ao menos 6 mortos e 40 feridos no fim de semana

Ao menos seis pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas durante este fim de semana de Halloween, nos Estados Unidos, por conta de ocorrências envolvendo ataques a tiros, de acordo com as autoridades americanas. Em Texarkana, no Texas, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante uma festa que era realizada numa sala comercial por volta das 21h, de acordo com reportagem da emissora de TV NBC.

“Aparentemente, tudo teve início quando uma briga começou entre dois homens na festa. Em algum momento durante essa briga, pelo menos dois homens sacaram rifles e começaram a atirar", narrou o Departamento de Polícia de Texarkana Texas em comunicado. As vítimas tinham idades entre 19 e 31 anos. Os investigadores agora buscam por Breoskii Warren, de 20 anos, que identificaram como principal suspeito de ter começado o tiroteio.

Já em Indianápolis, uma mulher foi morta e outras oito foram baleadas durante uma grande festa.

Policiais do Departamento de Polícia Metropolitana atenderam à ocorrência, no fim da manhã deste domingo, por volta de meio-dia. No local, ouviram tiros sendo disparados e viram pessoas correndo. Mais de 100 pessoas estavam no evento. Uma mulher morreu no local e vítimas com idades entre 16 e 22 anos ficaram feridas. A polícia investiga o caso e apreendeu várias armas no local da festa.

Em Tampa, duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas após um tiroteio em Ybor City durante as comemorações do Halloween na região. Tudo começou quando teve início uma briga entre dois grupos, pouco antes das 3h da manhã, de acordo com a NBC, que ouviu o chefe de polícia da cidade, Lee Bercaw, em coletiva de imprensa.

“Nesta luta entre dois grupos, tivemos centenas de pessoas inocentes envolvidas que estavam no caminho”, disse Bercaw. Nenhuma informação foi fornecida sobre as vítimas ou feridos, e nenhum detalhe específico foi fornecido sobre a gravidade dos ferimentos. "Uma pessoa se entregou e está sendo interrogada pela polícia", acrescentou o policial, que afirmou ainda que há pelo menos outro suspeito procurado.

Em Chicago, várias pessoas participavam de uma festa de Halloween no bairro de North Lawndale quando uma briga começou e um suspeito começou a atirar por volta de 1h15 da manhã, segundo a polícia. De acordo com a NBC, um total de 15 pessoas com idades entre 26 e 53 anos foram baleadas e levadas a hospitais locais. Dois deles, uma mulher de 26 anos e um homem de 48, estão em estado crítico.

Os policiais que atenderam a ocorrência viram um homem atirando no local. “O agressor fugiu a pé e foi colocado sob custódia por policiais que responderam a uma curta distância”, disse a polícia em nota. “Uma arma foi recuperada com ele e o agressor foi levado para interrogatório".

Todos os quatro tiroteios estão sob investigação.