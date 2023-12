Terremoto de magnitude 5,8 atinge a capital e o centro do México

Um terremoto com magnitude preliminar de 5,8, segundo o serviço sismológico do México, atingiu nesta quinta-feira uma grande área do centro do México, incluindo a capital. O epicentro do terremoto, que acionou o sistema de alerta preventivo, localizou-se na comunidade de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla.

No momento, “nenhum dano foi relatado na Cidade do México”, informou o prefeito Martí Batres em sua conta no X. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contatou imediatamente as autoridades de Proteção Civil para saber sobre potenciais danos.

“Aparentemente o tremor não foi tão forte. De qualquer forma, daremos mais informações em breve”, disse o presidente em vídeo no X.

O governador de Puebla, Sergio Salomón, onde foi o epicentro, informou que o terremoto foi percebido em vários locais. O México está localizado entre cinco placas tectônicas cujos movimentos fazem do país um dos com maior atividade sísmica do mundo, principalmente na costa do Pacífico, desde a fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco (oeste).

Em 19 de setembro de 1985, um terremoto de 8,1 com epicentro na costa do Pacífico, entre os estados de Guerrero e Michoacán, abalou grande parte do centro e sul do país e devastou uma grande área da Cidade do México.

Também no dia 19 de setembro, mas em 2017, um terremoto de magnitude 7,1 deixou 369 mortos, a maioria na Cidade do México. No mesmo dia, em 2022, o centro do país foi abalado por outro terremoto, algumas horas depois de milhões de mexicanos terem participado num exercício de protecção civil.