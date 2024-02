Tailândia volta atrás e vai banir o uso recreativo de maconha até o fim do ano

A Tailândia vai banir o uso recreativo de maconha até o final do ano, mas deve manter o consumo para fins médicos, disse o ministro da Saúde à Reuters.

A Tailândia foi o primeiro país do Sudeste Asiático a descriminalizar a maconha, inicialmente para pesquisa e medicina, em 2018. Quatro anos depois, o cultivo e o consumo geral também foram liberados.

A medida gerou um setor que, segundo as projeções, valerá até US$ 1,2 bilhão até o próximo ano, à medida que dezenas de milhares de lojas de cannabis surgirem, juntamente com spas, restaurantes e festivais temáticos sobre a maconha.

Os críticos da descriminalização afirmam que regras foram elaboradas às pressas. "Sem a lei para regulamentar a maconha, ela será mal utilizada", disse o inistro da Saúde, Cholnan Srikaew, referindo-se especificamente ao uso recreativo.

"O uso indevido da maconha tem um impacto negativo sobre as crianças tailandesas", falou.