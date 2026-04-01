Suprema Corte dos EUA analisa direito à cidadania nesta quarta

Passaporte dos EUA: 14ª Emenda garante cidadania por nascimento em solo americano (Clappstar/Flickr)
Repórter de internacional e economia
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h01.
A Suprema Corte dos Estados Unidos analisará, nesta quarta-feira, 1º, a validade de uma das medidas mais polêmicas do presidente Donald Trump: a retirada do direito à cidadania por nascimento em solo americano.
Em seu primeiro dia de mandato, Trump assinou uma ordem executiva para limitar este direito. No documento, o presidente determina que a cidadania seja negada para crianças cuja mãe esteja em situação irregular no país no momento do parto, ou que esteja nos EUA de forma temporária, sem um visto de residência. A medida também determina que o pai da criança precisa ser cidadão americano ou residente legal no país.
A ordem de Trump foi considerada inconstitucional pela Justiça e o caso chegou até a Suprema Corte, que dará a palavra final. O tema será debatido em uma audiência nesta quarta-feira, 1º, pela manhã, mas a decisão não será dada ainda. A sentença é esperada para sair em até três meses.
O direito à cidadania por nascimento em solo americano é garantido pela 14ª Emenda Constitucional, de 1868. Ela foi aprovada após a Guerra Civil (1861-1865), para garantir que ex-escravos e seus filhos fossem considerados cidadãos plenos.
"Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas à sua jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado no qual residem", diz a emenda.
O governo Trump argumenta que o trecho "sujeitas à sua jurisdição" exclui filhos de imigrantes, pois estrangeiros sem documentos não estariam sob jurisdição dos Estados Unidos.
Trump diz que estrangeiros estariam abusando da regra e, assim, prejudicando os Estados Unidos. Além de filhos de imigrantes, o presidente questiona o chamado "turismo de nascimento", em que mulheres estrageiras com visto de turista viajam ao país para fazer o parto lá e garantir a cidadania a seus filhos.
Na segunda, 30, Trump voltou a falar do tema. “O mundo está enriquecendo vendendo cidadanias para o nosso país, enquanto, ao mesmo tempo, ri da estupidez em que se tornou nosso sistema judicial americano (TARIFAS!). Juízes e magistrados incompetentes não fazem um grande país!”, escreveu Trump na plataforma Truth Social.
“A cidadania por direito de nascimento não diz respeito às pessoas abastadas da China — e do resto do mundo — que desejam que seus filhos — e centenas de milhares mais — se tornem, MEDIANTE PAGAMENTO, cidadãos dos Estados Unidos da América de uma forma absurda. Trata-se dos FILHOS DE ESCRAVOS!”, acrescentou o presidente.
Segundo o Center for Immigration Studies, um centro de pesquisas, houve 70.000 nascimentos de bebês filhos de mulheres com vistos de visitante em 2023, o que representa menos de 2% do total de 3,5 milhões de nascimentos naquele ano. O número inclui filhos de pessoas com vistos de estudo e trabalho que vivem nos EUA, e não apenas turistas.
O tribunal, composto por nove juízes, já anulou parcialmente as tarifas que Trump impôs a outros países e também debaterá, em abril, o fim das proteções para migrantes com status de proteção temporária.
Ainda estão pendentes as decisões sobre a competência do presidente para destituir membros de órgãos independentes, incluindo os governadores do Federal Reserve, banco central dos EUA.
Com EFE.