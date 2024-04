Suprema Corte do Arizona restabelece lei do século 19 que veta aborto em praticamente todos os casos

A Suprema Corte do Arizona restabeleceu, nesta terça-feira, uma lei do século 19 que proíbe a interrupção da gravidez em praticamente todos os casos, exceto quando "necessário para salvar a vida de uma mulher grávida". O anúncio segue uma decisão da Suprema Corte do país que reverteu as proteções federais ao aborto em 2022, e ocorre em meio a um debate sobre como os estados americanos estão interpretando essa nova realidade jurídica.

A legislação em questão foi criada em 1864, nos tempos da Guerra Civil americana, e prevê punição de dois a cinco anos de prisão para quem realizar ou ajudar uma mulher a realizar um aborto. O texto foi confirmado por legisladores locais em 1901 e 1913, e inclui apenas uma situação permitida: se o procedimento for realizado para salvar a vida da mãe. A decisão foi tomada por quatro votos a dois.

A regra jamais foi considerada inconsistente com a legislação estadual, mas agora, com a palavra da Suprema Corte local, ela passa a ser a regra, afastando uma decisão de uma corte de primeira instância que permitia o aborto no Arizona até a 15ª semana de gestação.

Segundo a Suprema Corte, essa regra se baseava na proteção constitucional ao direito, e uma vez que isso não existe mais após a derrubada da jurisprudência criada pelo caso Roe vs. Wade, de 1973, não há uma "regra federal" vetando a aplicação da lei de 1864.

O que muda?

Agora, haverá um prazo de 14 dias para que sejam feitas contestações judiciais. Kris Mayes, procuradora-geral do Arizona, chamou a decisão de "inconsciente e uma afronta à liberdade" em um comunicado. A advogada democrata lembrou que a lei é tão antiga que é anterior à criação do Arizona como estado, em uma época dominada pela Guerra Civil e quando as mulheres não tinham direitos como o sufrágio.

"Quero ser completamente clara aqui: enquanto eu for procuradora-geral, nenhuma mulher ou médico será processado com base nessa lei draconiana neste estado", afirmou Mayes, em comunicado, acrescentando que se trata de uma decisão "sem consciência" e uma "afronta à liberdade".