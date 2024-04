Eleições nos EUA: Trump lidera em seis dos sete estados mais disputados, diz pesquisa

Donald Trump está à frente do presidente Joe Biden em seis dos sete estados que prometem ser os mais competitivos na eleição de 2024, segundo pesquisa do Wall Street Journal.

A pesquisa, realizada de 17 a 24 de março, ouviu 4.200 eleitores contatados por telefone e SMS - 600 eleitores em cada um dos sete estados. A margem de erro foi de 1,5 ponto percentual para a amostra completa e 4 pontos para os resultados em estados.

Esse desempenho do republicano, segundo o jornal, está ligado à ampla insatisfação dos eleitores com a economia e pelas dúvidas sobre as capacidades do democrata de seguir comandando o país.

O levantamento mostra Trump mantendo uma liderança entre 2 e 8 pontos percentuais em seis estados - Pensilvânia, Michigan, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte. A única exceção é Wisconsin, onde Biden lidera por 3 pontos.

Biden conseguiu um feito notável em 2020 ao vencer em três desses estados - Pensilvânia, Michigan e Wisconsin - no chamado de Cinturão da Ferrugem (região conhecida pela sua manufatura), que estava escapando do controle dos democratas e apoiou Trump em 2016. Ele venceu por margens ainda mais estreitas na Geórgia e no Arizona, dois estados onde os democratas tinham esperanças de vitória há muito tempo não concretizadas.

Outros dois estados também são considerados em disputa: Nevada, que Biden venceu, mas onde as margens democratas diminuíram, e Carolina do Norte, o estado que apoiou Trump pela margem mais estreita em 2020.

Ambas campanhas devem gastar centenas de milhões de dólares em publicidade nesses estados nos próximos meses. Eles representam 93 votos dos 270 necessários do Colégio Eleitoral para vencer.