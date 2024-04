Sunak: Conversarei com Netanyahu e pedirei 'moderação' quanto ao Irã

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira, 15, que dirá ao homólogo israelense Benjamin Netanyahu para "mostrar moderação" em seu primeiro telefonema direto com o líder desde o ataque do Irã no último sábado.

Em discurso no Parlamento, Sunak disse que ligaria para Netanyahu para pedir cautela enquanto Israel considera suas opções de retaliação.

"Também falarei em breve com o primeiro-ministro Netanyahu para expressar a nossa solidariedade com Israel face a este ataque e para discutir como podemos evitar uma nova escalada", afirmou Sunak aos deputados. "Todos os lados devem mostrar moderação", apontou. O líder britânico acusou o Irã de querer espalhar caos e tentar desestabilizar o Oriente Médio.

Segundo a emissora pública israelense Kan, líderes estrangeiros tentaram coordenar conversas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após o ataque e foram rejeitados - a razão é o medo de que o país seja pressionado para não responder.