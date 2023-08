Regulador europeu aprova nova vacina anticovid adaptada da Pfizer

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta quarta-feira, 30, uma versão adaptada da vacina anticovid da Pfizer/BioNTech para combater uma infecção causada por uma subvariante do vírus amplamente disseminada no inverno.

Embora desde o início de maio a Organização Mundial de Saúde (OMS) já não considere a covid-19 uma emergência de saúde global, o vírus continua circulando em todos os países, e novas cepas continuam surgindo.

Vacina adaptada

A EMA anunciou, em um comunicado, que "recomendou autorizar uma vacina (...) adaptada dirigida à subvariante Omicron XBB.1.5".

O regulador europeu recomendou, em junho, que as vacinas fossem atualizadas para atingir a cepa XBB do vírus, que se tornou dominante na Europa e em outras partes do mundo.

A nova vacina aprovada com tecnologia de RNA mensageiro, chamada Comirnaty Omicron XBB.1.5, tem como objetivo prevenir a covid-19 em adultos e em crianças a partir dos seis meses de idade.

"Como a Ômicron BB.1.5 está estreitamente ligada a outras variantes atualmente em circulação, a vacina deve ajudar a manter a proteção contra (...) essas outras variantes", afirmou a EMA.

