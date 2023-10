Quando é o segundo turno da eleição na Argentina?

A eleição presidencial na Argentina terá segundo turno, entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, e o deputado ultraliberal Javier Milei. Massa foi beneficiado por uma forte votação em Alex Kicilof, colega de coligação e também peronista, que disputou a reeleição para governar a província de Buenos Aires, apontam análises da imprensa argentina. A região concentra 37% dos eleitores do país.

O primeiro turno foi no dia 22 de outubro, e o segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro. O candidato mais votado é eleito presidente do país.

Quem são os candidatos à presidência da Argentina?

Sergio Massa, peronista e atual ministro da Fazenda;

Javier Milei, ultraliberal

Como funcionam as eleições na Argentina?

A eleição na Argentina começa ainda no Paso, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. Os eleitores de 17 a 70 anos são obrigados a escolher entre os candidatos de cada coligação. Quem não atingir 1,5% dos votos fica fora da disputa. O modelo foi pensado para reduzir o número de candidatos no primeiro turno, e serve também como termômetro real de como andam as intenções de voto dos argentinos. A etapa acontece no país desde 2009.

