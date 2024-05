Quais são os 5 voos mais longos que saem de São Paulo?

Em abril, a Air China retomou um voo direto de São Paulo a Pequim, que dura 25 horas e tem uma parada de reabastecimento em Madri. Além deste, saem de Guarulhos vários outros voos longos, rumo a destinos como Oriente Médio, Europa, América do Norte e África.

Os trajetos mais extensos, depois do de Pequim, seguem para o Oriente Médio. O voo para Doha, no Catar, leva 15 horas para vencer quase 12 mil quilômetros. Em seguida, vem a rota para a vizinha Dubai, operada pela Emirates, que demora 14 horas e 50 minutos.

Veja abaixo a lista, criada a partir de informações do Google Flights. Os preços foram checados para viajar em junho de 2024.

1. Pequim (Air China)

Tempo: 25 horas

O voo da Air China é o mais demorado, e também o que chega mais longe entre os que partem de Guarulhos: são 17.584 quilômetros, com uma parada de duas horas em Madri. No sentido China-Brasil, o voo leva 25 horas. Do Brasil para a China, são 23 horas e 15 minutos de viagem.

Aeronave: Boeing 787

Preço: a partir de R$ 7.045 (só ida)

2. Doha, Catar (Qatar Airways)

Tempo: 15 horas

O segundo voo mais longo a sair de Guarulhos, e o mais longo sem parada, vai até Doha, no Catar, onde fica o hub da Qatar Airways. O país recebeu a Copa do Mundo de 2022 e tem conexões para voos na Ásia, África e Europa.

Aeronave: Boeing 777

Preço: a partir de R$ 8.120 (ida e volta)

3. Dubai, Emirados Árabes (Emirates)

Tempo: 14h50

Os voos geralmente usam o Airbus A380, maior avião comercial já feito no mundo, que tem dois pavimentos. Na classe executiva, há um lounge e um bar a bordo, onde os clientes podem pedir drinques e ver partidas de futebol ao vivo.

Aeronave: Airbus A380

Preço: a partir de R$ 4.919 (ida e volta)

4. Istambul, Turquia (Turkish)

Tempo: 12h40min

Istambul é o 2º aeroporto mais movimentado da Europa, depois do de Londres, e tem conexões para vários destinos, incluindo a Rússia.

Aeronave: Airbus A350

Preço: a partir de R$ 4.628 (ida e volta)

5. Los Angeles, EUA (Latam)

Tempo: 12h35min

Atualmente, este é o único voo direto atual entre a Costa Oeste dos Estados Unidos e São Paulo.

Aeronave: Airbus A350

Preço: a partir de R$ 4.187 (ida e volta)