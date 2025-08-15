Governo Trump cria 'lista de lealdade' e classifica empresas por apoio a seu pacote fiscal

Agência de notícias
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17h58.
Assessores do presidente Donald Trump elaboraram um ranking que avalia centenas de empresas com base no grau de apoio à sua lei de corte de impostos, informou nesta sexta-feira um funcionário da Casa Branca.
A lista classifica 553 companhias como “fortes”, “moderadas” ou “baixas” parceiras da medida, que prorrogou e ampliou reduções tributárias do primeiro mandato e destinou bilhões de dólares adicionais para o reforço da fiscalização migratória.
Não está claro como essa pontuação influenciará a relação do governo federal com as empresas. No entanto, segundo a autoridade, que falou sob anonimato, o posicionamento das companhias poderá mudar conforme o apoio presente e futuro às iniciativas presidenciais.
Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem feito intervenções incomuns e de grande visibilidade no setor privado, o que críticos consideram contrário ao tradicional compromisso republicano com o livre mercado. O presidente, porém, se defende afirmando que é um líder pró-negócios.
Recentemente, seu governo cogitou adquirir participação na Intel Corp. e conseguiu que Nvidia Corp. e Advanced Micro Devices Inc. pagassem 15% da receita obtida com a venda de chips à China.
A elaboração da lista ocorre num momento em que Trump enfrenta dificuldades para convencer o público dos benefícios da legislação. Pesquisa do Pew Research divulgada nesta semana mostrou que apenas 32% dos americanos aprovam a lei de gastos e cortes de impostos, contra 46% que a desaprovam. A aprovação geral de Trump ficou em 38% no mesmo levantamento.
Apesar disso, a administração intensifica os esforços para promover o pacote. Na quinta-feira, Trump realizou um evento na Casa Branca para anunciar nova dedução de US$ 6 mil nos benefícios da Previdência Social para idosos. Integrantes do gabinete também marcaram eventos em todo o país em apoio à lei.
Segundo o site Axios, empresas bem avaliadas pela Casa Branca incluem DoorDash Inc. e Uber Technologies Inc., que elogiaram uma regra permitindo a alguns contribuintes deduzir até US$ 25 mil em gorjetas declaradas do imposto de renda. Companhias aéreas como United Airlines Inc. e Delta Air Lines Inc. receberam crédito pelo apoio à destinação de US$ 12,5 bilhões para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo.