Governo Trump cria 'lista de lealdade' e classifica empresas por apoio a seu pacote fiscal

Assessores do presidente Donald Trump elaboraram um ranking que avalia centenas de empresas com base no grau de apoio à sua lei de corte de impostos, informou nesta sexta-feira um funcionário da Casa Branca.

A lista classifica 553 companhias como “fortes”, “moderadas” ou “baixas” parceiras da medida, que prorrogou e ampliou reduções tributárias do primeiro mandato e destinou bilhões de dólares adicionais para o reforço da fiscalização migratória.

Não está claro como essa pontuação influenciará a relação do governo federal com as empresas. No entanto, segundo a autoridade, que falou sob anonimato, o posicionamento das companhias poderá mudar conforme o apoio presente e futuro às iniciativas presidenciais.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem feito intervenções incomuns e de grande visibilidade no setor privado, o que críticos consideram contrário ao tradicional compromisso republicano com o livre mercado. O presidente, porém, se defende afirmando que é um líder pró-negócios.

Recentemente, seu governo cogitou adquirir participação na Intel Corp. e conseguiu que Nvidia Corp. e Advanced Micro Devices Inc. pagassem 15% da receita obtida com a venda de chips à China.

A elaboração da lista ocorre num momento em que Trump enfrenta dificuldades para convencer o público dos benefícios da legislação. Pesquisa do Pew Research divulgada nesta semana mostrou que apenas 32% dos americanos aprovam a lei de gastos e cortes de impostos, contra 46% que a desaprovam. A aprovação geral de Trump ficou em 38% no mesmo levantamento.

Apesar disso, a administração intensifica os esforços para promover o pacote. Na quinta-feira, Trump realizou um evento na Casa Branca para anunciar nova dedução de US$ 6 mil nos benefícios da Previdência Social para idosos. Integrantes do gabinete também marcaram eventos em todo o país em apoio à lei.

Segundo o site Axios, empresas bem avaliadas pela Casa Branca incluem DoorDash Inc. e Uber Technologies Inc., que elogiaram uma regra permitindo a alguns contribuintes deduzir até US$ 25 mil em gorjetas declaradas do imposto de renda. Companhias aéreas como United Airlines Inc. e Delta Air Lines Inc. receberam crédito pelo apoio à destinação de US$ 12,5 bilhões para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo.