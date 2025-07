Prefeita de Los Angeles reage a operações de Trump e reforça proteção a imigrantes

A prefeita de Los Angeles, a democrata Karen Bass, assinou nesta sexta-feira, 11, uma ordem executiva destinada a proteger as comunidades imigrantes, após as batidas migratórias que atingem a cidade há mais de um mês e que ela descreveu como "ilegais e caóticas".

A diretriz reforça os protocolos municipais que proíbem o uso de recursos da cidade para a aplicação da lei migratória, amplia o acesso a recursos para as famílias afetadas, estabelece um novo grupo de trabalho do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e solicita registros de agências federais sobre operações ilegais.

Karen Bass afirmou que a diretriz "é necessária" para ajudar a cidade e seus habitantes a enfrentar a política migratória do governo do presidente Donald Trump.

"Diante dos sinais do governo Trump de que intensificará sua abordagem caótica, garanto que estou usando todos os recursos e ferramentas disponíveis na cidade para assegurar o apoio às comunidades imigrantes", declarou a prefeita.

A democrata explicou que a Prefeitura continuará buscando recursos legais nos tribunais para contra-atacar operações violentas com agentes mascarados, após se referir ao deslocamento militar ocorrido na última segunda-feira no icônico Parque MacArthur, coração da comunidade centro-americana, que não contou com a permissão da cidade.

Sobre o assunto, assegurou que a operação, que incluiu um helicóptero do Departamento de Segurança Nacional (DHS) sobrevoando a área, enquanto em terra os agentes se mobilizavam em veículos blindados e a cavalo, foi feita com o único fim de "atemorizar" os moradores de Los Angeles.

"Nunca aceitarei essas batidas ilegais e caóticas e continuarei fazendo todo o possível para defender os direitos dos habitantes de Los Angeles", advertiu Bass.

No início da semana, Karen Bass anunciou que a cidade apresentou uma moção para se juntar a uma ação judicial apresentada contra o governo americano na semana passada, alegando que as batidas ocorridas em Los Angeles e seus arredores são inconstitucionais e baseadas em perfil racial.