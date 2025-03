Papa Francisco concederá bênção na Páscoa, mas presença em outras cerimônias ainda é incerta

O Papa Francisco, de 88 anos, fará sua tradicional bênção “urbi et orbi” no próximo domingo de Páscoa, 20 de abril, na Praça de São Pedro, conforme anunciou o Vaticano nesta quinta-feira, 27. O anúncio vem após o Pontífice passar semanas internado com uma grave pneumonia, que quase lhe custou a vida. A saúde frágil do Papa, que foi visto debilitado e com a voz trêmula ao deixar o hospital Gemelli, levantou dúvidas entre os fiéis sobre sua presença nas celebrações da Páscoa, a principal festividade do calendário católico.

Recuperação e cuidados médicos

O Pontífice foi internado por cinco semanas em um hospital de Roma e recebeu alta no último domingo, retornando ao Vaticano, onde segue em recuperação. Os médicos indicaram que Francisco continuará com terapias de reabilitação motora e respiratória por pelo menos dois meses. Durante esse período, ele não tem participado de eventos públicos.

A fragilidade do Papa, que apareceu visivelmente abatido após a alta, gerou incertezas sobre sua capacidade de participar das celebrações da Semana Santa. Embora o Vaticano tenha confirmado que Francisco fará a bênção “urbi et orbi” no Domingo de Páscoa, a Santa Sé não esclareceu se o Papa presidirá outras cerimônias religiosas importantes da Semana Santa.

“Urbi et orbi” e o calendário litúrgico

A bênção “urbi et orbi” (à cidade e ao mundo) é uma tradição anual do Papa, realizada sempre da varanda central da Basílica de São Pedro. Esta é uma das raras ocasiões em que o Pontífice concede uma bênção que abrange tanto a cidade de Roma quanto o mundo. Embora o Papa tenha a autoridade para delegar a celebração de missas e outros rituais a cardeais, ele é o único que pode proferir a bênção “urbi et orbi”.

A decisão sobre a presença de Francisco nas demais celebrações será tomada conforme a evolução de sua saúde nas próximas semanas, conforme indicado pelo Vaticano.