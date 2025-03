Sem cama de madeira nem contato com crianças: os cuidados prescritos para o Papa Francisco

O Papa Francisco fez, neste domingo, sua primeira aparição pública desde que foi internado, em 14 de fevereiro, para tratar uma pneumonia bilateral. O Pontífice saudou fiéis, da sacada do Hospital Gemelli, em Roma, antes de receber alta e retornar à residência de Santa Marta, no Vaticano, onde ele vive desde 2013. O argentino de 88 anos terá de passar por "uma longa convalescença" de "pelo menos dois meses", acrescentaram os médicos.

Na residência papal, Francisco seguirá sob cuidados 24 horas. Luigi Carboni, um dos médicos que acompanhou a evolução do quadro clínico do Pontífice no hospital, explicou à imprensa italiana a série de restrições e prescrições para a recuperação do paciente.

O Papa não poderá ter contato com crianças nem poderá receber muitas pessoas de uma só vez, para evitar pegar algum vírus. Além disso, o argentino terá de usar oxigênio por meio de cânulas e continuar as terapias motoras e respiratórias, com o objetivo de recuperar a autonomia vocal.

Segundo o jornal Il Messaggero, a residência papal foi adaptada para receber Francisco de volta. Uma cama de madeira que ficava no quarto do argentino foi substituída por algo semelhante a um leito hospitalar.

Os turnos de trabalhadores da Santa Marta foram reforçados, especialmente daqueles responsáveis pela manutenção do local. A ideia é "tornar os ambientes comunitários o mais assépticos quanto possível, mesmo que Francis provavelmente não os utilize, pelo menos no curto prazo", afirma o diário italiano.

Novos equipamentos médicos foram adquiridos para a continuidade do tratamento de Francisco. Ele ficará no segundo andar de Santa Marta, numa espécie de suíte que tem um escritório e banheiros. O jornal Messaggero detalha que será nesta área da residência que ele fará as sessões de fisioterapia, entre outros tratamentos previstos para os dois meses de convalescença.

No futuro, com o andamento da recuperação, o Papa deve utilizar as salas do andar térreo para receber convidados e fazer refeições com os monsenhores. Francisco vai continuar trabalhando, como fez durante a internação em Roma. Apesar disso, a recomendação médica é de repouso.

A maior preocupação dos médicos, segundo Il Messaggero, é que o argentino negligencie o descanso, embora tenha sido descrito como um "paciente modelo" ao longo das semanas em que ficou hospitalizado.