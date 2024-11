Orsi visita seu mentor Mujica após ser eleito presidente do Uruguai Segundo turno aconteceu no último domingo e candidato de esquerda venceu Álvaro Delgado por cerca de 95 mil votos

O presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi (E), da coalizão Frente Ampla, ouvindo o ex-presidente do Uruguai (2010-2015) José Mujica durante uma reunião com Mujica e sua esposa Lucia Topolansky (AFP)