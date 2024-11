Yamandú Orsi, da coalizão de esquerda, vence eleições no Uruguai, segundo projeções

Yamandú Orsi, ex-prefeito e professor de história de 57 anos, será o próximo presidente do Uruguai, de acordo com as projeções iniciais divulgadas pelas principais consultoras eleitorais do país.

Representando a coalizão de esquerda Frente Ampla, Orsi deve superar o governista do Partido Nacional, liderada por Álvaro Delgado.

Segundo os dados divulgados às 20h30, a consultora Equipos estima 49% dos votos para Orsi e 46,6% para Delgado. A Opción projeta 48,7% para o candidato da Frente Ampla. Já a Cifra apontou números mais apertados: 47,5% para Orsi contra 46,9% de Delgado.

Frente Ampla comemora vitória

No quartel-general da Frente Ampla, Fernando Pereira, presidente da coalizão, celebrou os resultados: “Muito obrigado. Vamos conversar também com os que não nos votaram. Viemos para unir o Uruguai”, afirmou.

A vitória marca o retorno da Frente Ampla ao poder, após o atual governo da coalizão de direita liderada pelo Partido Nacional.

Um momento de espera para o Partido Nacional

No campo adversário, a fórmula Delgado-Ripoll, que representa a coalizão republicana, aguarda os números oficiais.



Apesar das projeções desfavoráveis, o clima no búnker do Partido Nacional é de prudência enquanto os resultados definitivos não são divulgados.

A apuração final deverá confirmar o resultado nos próximos dias, mas as projeções já colocam Orsi como o presidente eleito do Uruguai.