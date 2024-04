O roubo multimilionário de ouro no Canadá digna de 'série na Netflix'

Seis pessoas foram presas por um roubo multimilionário de ouro que aconteceu no principal aeroporto de Toronto, no Canadá, num episódio que a polícia local classificou como "uma história de série da Netflix". Armas e dinheiro também foram apreendidos na ação.

Segundo informações do Guardian, 6.600 barras de ouro, no valor de US$ 15,2 milhões, ]e US$ 1,9 milhão em dinheiro foram roubados de uma instalação de carga no aeroporto internacional Pearson, em Toronto, há um ano, no maior roubo de ouro do país.

Na quarta-feira, a polícia regional de Peel juntou-se a membros do Bureau of Alcohol Tobacco, Firearms and Explosives dos EUA para anunciar os acontecimentos relacionados a uma investigação "vasta e complexa" que abrangeu os dois países. Os investigadores prenderam seis pessoas - cinco no Canadá e uma nos EUA -, fizeram 19 acusações e emitiram três mandados de prisão em todo o Canadá.

Os ladrões, que chegaram ao aeroporto com um caminhão de cinco toneladas, conseguiram fugir com o ouro depois de apresentar um documento de embarque genuíno da companhia aérea, mas que havia sido usado para um pedido de frutos do mar no dia anterior.

"Essa história é sensacional e provavelmente, como dizemos em tom de brincadeira, pertence a uma série da Netflix", disse o chefe da polícia regional de Peel, Nishan Duraiappah, em frente ao caminhão usado no roubo.

A polícia diz que o ouro, que havia chegado recentemente de Zurique, foi posteriormente derretido e supostamente usado para financiar a compra de armas de fogo destinadas à venda no Canadá como parte de uma rede de tráfico.

Nenhuma das acusações, porém, foi comprovada no tribunal.

A companhia aérea e a empresa de carros blindados que cuidaram da carga ainda estão envolvidas em um processo judicial sobre o roubo, com cada uma dizendo que a outra é culpada por um dos maiores roubos já ocorridos no Canadá. A Brink's, a empresa de carros blindados, afirma que, devido à falta de segurança, os ladrões puderam sair com uma carga de ouro de 400 kg e pilhas de dinheiro de mais de 50 kg. Já a Air Canada alega que a Brink's despachou o ouro e o dinheiro de Zurique para Toronto sem declarar seu valor, não adicionou nenhum seguro e se recusou a pagar mais pela segurança adicional.