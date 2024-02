Número de nascimentos no Japão cai para mínima recorde em 2023

O número de bebês nascidos no Japão caiu pelo oitavo ano consecutivo para uma nova mínima recorde em 2023, mostraram dados preliminares do governo nesta terça-feira, 27, agravando as preocupações do país asiático com a queda populacional.

O número de nascimentos caiu 5,1% em relação ao ano anterior, para 758.631, enquanto o número de casamentos diminuiu 5,9%, para 489.281, a primeira vez em 90 anos que o número caiu abaixo de 500.000.

O principal porta-voz do governo japonês disse que o governo tomará "medidas sem precedentes" para lidar com a queda da taxa de natalidade, como expandir o cuidado infantil e promover aumentos salariais para trabalhadores mais jovens.

"A queda da taxa de natalidade está em uma situação crítica", disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi. "Os próximos seis anos ou mais até 2030, quando o número de jovens diminuirá rapidamente, serão a última chance de reverter a tendência."

A população do Japão provavelmente diminuirá cerca de 30%, para 87 milhões até 2070, com quatro em cada dez pessoas com 65 anos ou mais, segundo estimativas do Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Seguridade Social.

Atento ao potencial impacto social e econômico, e às pressões sobre as finanças públicas, o primeiro-ministro Fumio Kishida chamou a tendência de "crise mais grave que nosso país enfrenta" e anunciou uma série de medidas para apoiar as famílias que têm filhos no ano passado.

Em 2023, o governo anunciou US$ 25 bilhões em investimentos na tentativa de aumentar a taxa de fertilidade. O pacote inclui pagamentos mensais a famílias de acordo com o número de filhos, medidas para incentivar a licença paternidade e redução de custos de partos e saúde infantil.