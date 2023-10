Número de mortes em Gaza já supera os 50 dias de confronto em 2014, diz autoridade local

O número de vítimas na Faixa de Gaza dos conflitos nos últimos oito dias já superam as mortes registradas no confronto Gaza-Israel de 2014, que durou 50 dias, segundo comunicado do Ministério da Saúde local.

De acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, o número de mortos dos ataques de Israel após a ofensiva do Hamas já soma 2329 pessoas.

“O número de vítimas causadas pelas forças de ocupação israelenses durante os últimos oito dias de agressão brutal excede o número de vítimas durante a guerra de 51 dias em 2014. Isto confirma que os crimes cometidos contra o nosso povo equivalem à limpeza étnica”, disse Ashraf al-Qidra, porta-voz do Ministério, em um comunicado neste domingo, 15. A informação foi publicada por correspondentes locais da CNN.

Em 2014, até então o ano mais mortal do conflito, 2251 pessoas tinham morrido em Gaza, segundo dados do Gabinete da Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.